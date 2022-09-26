Азербайджанские саперы отчитались о сотнях найденных мин в Нагорном Карабахе

26 сентября 2022, 23:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За два дня азербайджанские саперные подразделения обезвредили около 380 мин на территориях, перешедших под контроль Баку по итогам войны осенью 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября инженерно-сапёрные подразделения обнаружили в Лачинском районе 90 противопехотных мин, которые были установлены в ходе сентябрьской эскалации конфликта. Общее число обнаруженных мин, по данным Баку, составило более 400. А 23 сентября Минобороны Азербайджана сообщило пяти обезвреженных минах-ловушках армянского производства в Ходжалинском районе.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении, вечером 14 сентября было объявлено о перемирии с 19.00 мск. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным официального Баку, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперами были найдены 118 мин, заложенных во время обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе, 20 сентября - еще ста противопехотных мин типа Э-001 М.

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии 24 и 25 сентября обнаружили и обезвредили около 380 мин, сообщило сегодня Минобороны страны. Эти боеприпасы были обнаружены в Кельбаджарском районе и на других территориях, которые по итогам 44-дневной войны 2020 года перешли под контроль Баку.

Среди обезвреженных боеприпасов - 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62, говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла" Пресс-служба Минобороны распространила фото извлеченных мин.

По данным Минобороны Азербайджана, с окончания 44-дневной войны и до 8 сентября 2022 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 26 455 гектаров территории в Нагорном Карабахе. При этом были выявлены и уничтожены 7558 противопехотных мин, 2342 противотанковых мины и 9944 неразорвавшихся боеприпасов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.