Азербайджанские саперы отрапортовали о пяти минах-ловушках в Нагорном Карабахе

23 сентября 2022, 16:14

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Военные специалисты обезвредили пять мин-ловушек армянского производства, найденных на территории Ходжалинского района в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября инженерно-сапёрные подразделения обнаружили в Лачинском районе 90 противопехотных мин, которые были установлены в ходе сентябрьской эскалации конфликта. Общее число обнаруженных мин, по данным Баку, составило более 400.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным официального Баку, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперами были найдены 118 мин, заложенных в ходе обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе, 20 сентября - еще ста противопехотных мин типа Э-001 М.

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии обнаружили в Ходжалинском районе (армянское название Аскеранский район – прим. "Кавказского узла") пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин производства Армении, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана. Найденные мины были обезврежены, сказано в сообщении ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

После 44-дневной войны 2020 года в результате подрыва на минах погибли или получили тяжелые ранения 240 граждан Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев 21 сентября, выступая в городе Лачине (армянское название - Бердзор). По его словам, в последние месяцы против Азербайджана неоднократно совершались "военные провокации". "На территории одного только Лачинского района было размещено более 1400 новых мин, причем эти мины были заложены в 2021 году, то есть после войны. Это – открытые террористические действия против Азербайджана", - процитировало Алиева издание Report.

По состоянию на 16.01 мск на сайте Минобороны Армении не было комментариев об обнаружении азербайджанскими саперами мин армянского производства.

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