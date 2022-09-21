Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении в Лачине еще 90 мин

21 сентября 2022, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инженерно-сапёрные подразделения обнаружили в Лачинском районе 90 противопехотных мин, которые были установлены в ходе сентябрьской эскалации конфликта. Общее число обнаруженных мин, по данным Баку, составило более 400.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий. По данным официального Баку, на тот момент в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах саперами были найдены 118 мин, заложенных в ходе обострения конфликта. 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обнаружении 122 мин в Лачинском районе, 20 сентября - еще ста противопехотных мин типа Э-001 М.

Минобороны Азербайджана сегодня, 21 сентября, сообщило о продолжении процесса расчистки территорий и путей снабжения.

"20 сентября в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в пропасти ущелья горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году. Мины, обнаруженные инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии, были вынесены с территории с учетом соблюдения мер безопасности", - говорится в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Работы по инженерному обеспечению продолжаются, сказано в сообщении Минобороны.

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