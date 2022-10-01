01 октября 2022, 14:48

Двое гражданских в Азербайджане подорвались на мине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое жителей Тертерского района получили ранения в результате взрыва мины, состояние раненых оценивается как тяжелое, им ампутировали нижние конечности.

Как сообщал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы как военнослужащие, так и мирные жители. Так, 30 сентября жители Азербайджана Амид Асадов и Черкез Гулузаде получили смертельные травмы, подорвавшись на мине в Физулинском районе, сообщила Генпрокуратура страны. 30 августа в Губадлинском районе взорвалась противопехотная мина, сапер-кинолог получил легкие ранения, немецкая овчарка погибла, сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджана.

Инцидент произошел сегодня, 1 октября на территории села Гызылоба Тертерского района, возвращенного под контроль Азербайджан в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года.

Жители села Сахлабад  Тертерского района - Байрамов Рафаэль Кочари оглу 1976 года рождения и Джаббаров Ниджат Новруз оглу 1990 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрыва мины, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в местной прокуратуре.

Состояние раненых оценивается как тяжелое, им ампутировали нижние конечности, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации Тертерского района. Он пояснил, что пострадавшие попали на противопехотные мины на неочищенной от мин территории села Гызылоба, известной как «Третий совхоз».

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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