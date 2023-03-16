Два человека подорвались на мине в Агдамском районе

16 марта 2023, 13:55

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Двое жителей Агдамского района погибли, подорвавшись на мине на территории села Юсифджанлы, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах люди. Так, 9 марта 34-летний Ягуар Хадиев получил ранения при подрыве на мине в Тертерском районе. 4 марта погиб военнослужащий Кямран Намиз оглу Гусейнов. 2 августа 2022 года три человека подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана, получив травмы различной степени тяжести.

Двое местных жителей погибли, подорвавшись на мине на территории села Юсифджанлы Агдамского района. Исраил Ибрагим оглу Гасанов 1999 года рождения и Амид Гусейнов оглу Гасанов 1987 года рождения наткнулись на мину, когда пасли скот. Агдамская районная прокуратура начала расследование, сообщила сегодня пресс-служба МВД Азербайджана.

Инцидент произошел на неочищенной от мин территории, проинформировали в ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию). Там же корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на сегодняшний день после окончания военных действий в Карабахе в ноябре 2020 года в результате подрыва мин пострадали 286 граждан Азербайджана, 49 из них погибли. 37 человек из числа погибших были гражданскими лицами.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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