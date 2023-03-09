09 марта 2023, 14:27
Житель Тертерского района подорвался на мине
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34-летний мужчина получил ранения при подрыве на мине в Тертерском районе, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.
Как сообщал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах люди. Так, 4 марта погиб военнослужащий Кямран Намиз оглу Гусейнов. 2 августа 2022 года три человека подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана, получив травмы различной степени тяжести.
34-летний житель Тертерского района Ягуар Хадиев получил телесные повреждения различной степени тяжести, подорвавшись на мине, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.
По данным ведомства, инцидент произошел на территории Тертерского района, возвращенной под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны 2020 года.
В свою очередь, ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию) уточнило, что взрыв произошел на еще не очищенной от мин территории Чайлы Тертерского района. "Ведется расследование", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ANAMA.
В ведомстве отметили, что после окончания военных действий в Карабахе в ноябре 2020 года в результате подрыва мин пострадали 284 граждан Азербайджана, 47 из которых погибли. 35 человек из числа погибших были гражданскими лицами.
Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"