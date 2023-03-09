Житель Тертерского района подорвался на мине

09 марта 2023, 14:27

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34-летний мужчина получил ранения при подрыве на мине в Тертерском районе, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах люди. Так, 4 марта погиб военнослужащий Кямран Намиз оглу Гусейнов. 2 августа 2022 года три человека подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана, получив травмы различной степени тяжести.

34-летний житель Тертерского района Ягуар Хадиев получил телесные повреждения различной степени тяжести, подорвавшись на мине, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории Тертерского района, возвращенной под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны 2020 года.

В свою очередь, ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию) уточнило, что взрыв произошел на еще не очищенной от мин территории Чайлы Тертерского района. "Ведется расследование", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ANAMA.

В ведомстве отметили, что после окончания военных действий в Карабахе в ноябре 2020 года в результате подрыва мин пострадали 284 граждан Азербайджана, 47 из которых погибли. 35 человек из числа погибших были гражданскими лицами.