Азербайджанский военный подорвался на мине

06 марта 2023, 06:40

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Военнослужащий Кямран Намиз оглу Гусейнов погиб в результате подрыва на мине, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах люди. Так, 2 августа 2022 года три человека подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана, получив травмы различной степени тяжести.

Азербайджанский военнослужащий Кямран Намиз оглу Гусейнов погиб в результате подрыва на мине 4 марта при исполнении служебных обязанностей, передало 5 марта агентство АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

По версии оборонного ведомства, мина, на которой подорвался Гусейнов, была установлена армянскими военными, сообщил Report.az.

Прочих подробностей, в том числе о месте, где произошел инцидент, издание не сообщило.

Отметим, что при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди как с азербайджанской, так и с карабахской стороны. Так, 14 июля 2022 года в Ходжавендском и Джебраильском районах Азербайджана при взрывах мин были ранены два водителя. 27 июня 2022 года сержант полиции Ильхам Салманов был госпитализирован после того, как подорвался на противопехотной мине в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. А 19 июня 2022 года азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Джебраильском районе при взрыве противопехотной мины получил ранения сапер Али Шукюров.

Ранее, 12 июля 2021 года, проводник поисковой группы Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха потерял ногу, наступив на мину во время поиска погибших в зоне боев.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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