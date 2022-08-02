Три человека получили травмы при взрыве мины в Азербайджане

02 августа 2022, 11:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три человека подорвались сегодня утром на мине в Физулинском районе Азербайджана, получив травмы различной степени тяжести.

Как писал "Кавказский узел", Европейский союз 11 июля объявил о предоставлении Азербайджану дополнительных 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения ВПЛ (вынужденных переселенцев) посредством наращивания потенциала ANAMA".

После окончания 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года Евросоюз уже предоставил 2,5 миллиона евро азербайджанскому национальному агентству по разминированию (ANAMA) в качестве помощи для поддержки мер по разминированию. Правительство Великобритании 30 июня приняло решение о выделении Программе развития ООН 500 тысяч фунтов стерлингов для поддержки операций по очистке от мин территорий в Азербайджане и Армении, сообщило посольство страны в Баку. Это уже вторая финансовая помощь британского правительства, выделенная на очистку от мин в этом регионе. Ранее, в сентябре 2021 года, для очистки от мин территорий в зоне карабахского конфликта в рамках Программы развития ООН (ПРООН) Великобритания выделила 500 тысяч фунтов стерлингов.

Взрыв противопехотной мины произошел сегодня около 10 часов утром (09.00 по мск) в селе Гараханбейли Физулинского района. Пострадали проводившие работы по очистке территории от мин Ядигяр Шукюров 1990 года рождения, Ровшан Ализаде 1991 г.р. и Гылман Гусейнов 1976 г.р., сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной прокуратуре.

Шукюров и Ализаде получили телесные повреждения различной степени. Гусейнов лишился ноги, сказали в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июля в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкен сказал, что после 44-дневной войны 240 азербайджанских граждан погибли либо пострадали в результате разрыва мин, написал Azertag.az.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 14 июля в Ходжавендском и Джебраильском районах Азербайджана при взрывах мин были ранены два водителя. 27 июня сержант полиции Ильхам Салманов был госпитализирован после того, как подорвался на противопехотной мине в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. А 19 июня азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Джебраильском районе при взрыве противопехотной мины получил ранения сапер Али Шукюров.

После окончания войны в Карабахе в ноябре 2020 года в результате подрыва на минах погибли или получили тяжелые ранения более 240 граждан Азербайджана, сказал президент Азербайджана Ильхама Алиева 25 июля в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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