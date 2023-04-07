Около тысячи человек на акции в Степанакерте потребовали разблокировать Лачинский коридор

07 апреля 2023, 12:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К маршу женщин в Степанакерте, выступивших против блокады Нагорного Карабаха, присоединились и мужчины. Всего в акции приняли участие до 1000 человек, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", блокада Лачинского коридора началась 12 декабря 2022 года. Из-за этого в непризнанной республике возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 5 апреля власти Нагорного Карабаха заявили, что миротворцы не выполняют свои обязательства. Сегодня жители Азербайджана продолжили блокировку Лачинского коридора, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 117-е сутки.

"У нас ввели новые расписные талоны... Правда не всегда эти продукты есть в магазинах, но население заверили, что зато талоны не утеряли свой срок годности. Бензина в городе для обыкновенных людей нет, газ тоже перекрыт, горючее лишь для общественного транспорта, все в основном пешком", – написал Симонян 6 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Мирный марш женщин с требованием к Азербайджану немедленно прекратить блокаду Нагорного Карабаха начался сегодня в Степанакерте в 12:30 по местному времени (11:30 мск). Ранее в Facebook* был опубликован призыв ко всем женщинам выйти на акцию против блокады 7 апреля по случаю Дня материнства.

Пользователь соцсети Ануш Шахраманян призвала всех "неравнодушных женщин от 14 до 90 лет" собраться у Мемориального комплекса в Степанакерте. "Уже 117 дней блокады. Нас лишают основных естественных прав человека, мы постоянно живем в страхе потерять родных и близких, собственную жизнь, давайте отложим наши страхи и выдвинем наши требования на свободную и мирную жизнь", - написала она.

Маршрут участников акции пролегает от Мемориального комплекса в Степанакерте в сторону Шуши. Активистки вышли с плакатами "Верните наши права на свободу", "Требуем достойной жизни", "Не сдаемся", "Требуем разблокировки дороги жизни". Также участники скандировали эти лозунги на армянском, русском, и английском языках.

По оценкам полиции, в акции приняли участие до 1000 человек. При этом вышли не только женщины, но и мужчины. Акция была согласована с властями города, потому препятствий не было, сказал сотрудник полиции корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы, женщины из Арцаха (Нагорного Карабаха), боремся за свои права. Мы отстаиваем права наших детей жить свободно, безопасно и иметь возможность созидать. Мы требуем самоопределения. Наши плакаты обращены к международному сообществу", - сказала участница акции Татевик Абрамян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.