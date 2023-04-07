Блокада Нагорного Карабаха продолжается 117-е сутки

07 апреля 2023, 08:40

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Сегодня жители Азербайджана продолжили блокировку Лачинского коридора, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 117-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел",блокада Лачинского коридора началась 12 декабря 2022 года. Из-за этого в непризнанной республике возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 5 апреля власти Нагорного Карабаха заявили, что миротворцы не выполняют свои обязательства.

"У нас ввели новые расписные талоны... Правда не всегда эти продукты есть в магазинах, но население заверили, что зато талоны не утеряли свой срок годности. Бензина в городе для обыкновенных людей нет, газ тоже перекрыт, горючее лишь для общественного транспорта, все в основном пешком", – написал Симонян 6 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Принимающие участие в акции скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!", передало сегодня агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста.

Ранее, 22 февраля, суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Из-за того что это решение суда остается невыполненным, 24 марта Армения обратилась в Комитет министров Совета Европы.

"Кавказский узел" также информировал, что Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как в соответствии с трехсторонним заявлением от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, заявил в ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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