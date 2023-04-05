Инцидент на Лачинской дороге продемонстрировал несостоятельность российских миротворцев

05 апреля 2023, 23:33

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Азербайджанцы потребовали от жителей Нагорного Карабаха, которые пытались 4 апреля вернуться на родину, принять азербайджанское гражданство, заявил советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Российские миротворцы не выполняют свои обязательства, а предоставленные властями Армении и Нагорного Карабаха гарантии на монопольную миротворческую миссию способствуют реализации планов Баку, подчеркнули правозащитник Артур Сакунц и политобозреватель Наира Айрумян.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, среди которых женщины, дети и старики, из Гориса домой. Однако участники акции блокады Нагорного Карабаха запретили движение транспортных средств. У четырех человек ухудшилось самочувствие, они были доставлены в больницу Степанакерта.

С 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Протестующие продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста, несмотря на то, что 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Азербайджанцы поставили условия для возвращения жителей в Нагорный Карабах

Группа из 27 человек, возвращавшаяся из Гориса в Нагорный Карабах на двух машинах российских миротворцев с целью воссоединиться со своими семьями, состояла в основном из женщин, стариков и детей, отметил заместитель госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Азербайджанцы отказались пропустить их и выдвинули условия для въезда: принятие азербайджанского гражданства" и проверка всех лиц.

Он отметил, что азербайджанцы не разрешили миротворцам вызвать и использовать машину скорой помощи и попытались перевезти четырех женщин, самочувствие которых ухудшилось в результате инцидента, в Шуши. Однако люди начали протестовать и потребовали, чтобы пациентов перевезли в Степанакерт.

"Азербайджан для выезда из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим "Кавказского узла") иногда создает меньше препятствий, что соответствует заявлению Алиева от 10 января, поскольку их очевидная цель - провести этническую чистку народа Арцаха. Диктаторский режим Алиева игнорирует не только трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, но и обязательное для исполнения решение Международного Суда ООН об обеспечении беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", - отметил Бегларян.

Вернувшиеся в Горис жители Нагорного Карабаха рассказали подробности инцидента на Лачинской дороге

23 человек из группы вернулись в Горис, где они четвертый месяц остаются, не имея возможности проехать в Нагорный Карабах, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Карине Агаджанян выехала из Нагорного Карабаха еще до блокады и до сих пор не может вернуться в свой родной дом. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что когда азербайджанцы на перекрытом участке дороги остановили машины и не дали проехать, четверо женщин потеряли сознание, тогда российские миротворцы попытались на своих машинах перевезти их в Степанакерт, но азербайджанцы не позволили. "Азербайджанские военные дали какие-то таблетки этим женщинам, но никто из них не выпил. Азербайджанцы перекрыли дорогу, выкрикивая что-то на своем языке. Я не знаю, что они кричали и что требовали, я не понимаю их язык", - отметила женщина.

Из Гориса жители Нагорного Карабаха выехали в сопровождении российских миротворцев, рассказала Лена Хачатрян. По ее словам, один из азербайджанцев вошел в их машину и начал проверять паспорта, "посчитал на ломанном русском число пассажиров и вышел". "Через час пришли миротворцы, сказали, что не можем поехать дальше, придется вернуться в Горис. Нас вывели из машины, повели к российскому пункту, чтобы, но мы сказали, что никуда не собираемся возвращаться, мы должны поехать к себе домой. Если нас забрали из Гориса, сопроводили до Шуши, значит у них была договоренность о нашем возвращении», - рассказывает Хачатрян.

Жительница Мартакерта Мариам Хачатрян отметила, что российские миротворцы заверили их, что есть договоренность с азербайджанцами об их возвращении домой, но на перекрытом участке дороги азербайджанцы ворвались в машину и заявили, что им ничего о возвращении людей неизвестно. Дорогу, по ее словам, азербайджанцы перекрыли большими военными машинами. "Женщин, которые потеряли сознание, азербайджанцы не позволили доставить в Степанакерт, согласились лишь на своей машине скорой помощи из Шуши", - сказала Мариам. Она добавила, что дома ее ждет семья и дети.

Жительница Мартуни Сусанна Есаян выехала из Нагорного Карабаха в Гюмри в гости к внукам 10 декабря 2022 года. Через два дня началась блокада. Сусанне пришлось обратится в разные ведомства для ее возвращения домой, в том числе в Красный Крест, но ей сказали, что "желающих много и возвращают они больных", поселили ее в горисской гостинице, чтобы при возможности вернуть домой. Дома в Мартуни Сусанну ждут внуки, она надеется, что вскоре ей все же удастся вернуться домой.

Армянские аналитики указали на невыполнение миротворцами своих обязательств

Обязательство по обеспечению бесперебойного проезда из Армении в Нагорный Карабах и обратно, по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, лежит на российских миротворцах. РМК продолжает не выполнять взятые на себя обязательства, поскольку азербайджанцы, называющие себя "экоактивистами", смогли воспрепятствовать целой вооруженной миссии России в Арцахе, причем, продолжительно, считает руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, правозащитник Артур Сакунц.

Он подчеркнул, что судя по официальным заявлениям, договоренность с российской стороной о возвращении на родину жителей Нагорного Карабаха была и миротворцы обязаны были выполнить взятые на себя обязательства. "В данной ситуации доверять силе, которая вот уже четыре месяца не может выполнять свои обязательства, странно, конечно, и доверять им не стоило изначально. Но у нас есть факт того, что люди доверились, несмотря на прецеденты инцидента с арцахскими детьми на том же месте коридора, когда вооруженные азербайджанцы вторглись в автобус, это означает, спланированная акция. Российская сторона в очередной раз жителей Арцаха подвергает террору со стороны Азербайджана. Российская сторона прекрасно знала, что произойдет, дала свое добро на это и повезла людей туда, подвергая их угрозам и провокациям", - отметил правозащитник.

Группа детей из Нагорного Карабаха, оставшаяся в Армении из-за блокировки Лачинского коридора, вернулась домой 17 января на машинах российских миротворцев. На перекрытом участке дороги группа азербайджанских активистов проникла в машину и снимала детей на камеры, сообщил тогда омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Эти инциденты очень четко демонстрируют, кем являются называющие себя экоактивистами азербайджанцы, перекрывшие коридор. Гражданские активисты по отношению к гражданским людям не проявляют такое отношение, тем более, что они не вооружены, от них нельзя ожидать каких-либо угрожающих действий, считает Сакунц."Это их отношение в данном конкретном случае, к детям, женщинам, старикам и вообще, к мирным гражданским людям показывает, что это проявление ненависти именно на этнической почве", - отметил Артур Сакунц, добавив, что, "тем не менее, ответственность за безопасность людей лежит на российских миротворцах и в очередной раз они не выполнили это обязательство".

Кроме этого, по словам правозащитника российские миротворцы вместо того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи из Степанакерта для людей, которые потеряли сознание, обратились к азербайджанцам."Встает вопрос, а что, в Шуши есть гражданская скорая помощь? Это сколько гражданских лиц обосновались в Шуши, что для них выделены машины гражданской скорой помощи? Я полагаю, это были военные или представители спецслужб, переодевшиеся в форму медработников. Российские миротворцы не обеспечивают бесперебойный проезд армянам по коридору и спокойно пропускают машину азербайджанцев в Степанакерт, в армянскую зону", - предположил Сакунц.

Правозащитник считает, что Россия своими действиями де-факто ведет к тому, чтобы подчинить жителей Нагорного Карабаха азербайджанской власти. "Азербайджан – не победитель, победитель бывает гуманным. Азербайджан – агрессор, а Россия своими действиями способствует плану агрессора. Я понимаю стремления и желания людей вернуться в свои дома, но использовать чувства этих людей для своей грязной политики – вне всякой человеческой логики".

Артур Сакунц провел параллели между действиями российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста (МККК). По его словам, перевозки людей при помощи МККК, опять же, по предварительной договоренности, до сих пор ни разу не сопровождались инцидентами.

"МККК – международная организация, следовательно, это международное присутствие с международным мандатом, который позволяет преодолеть эти препятствия и избежать провокации. Это еще раз подтверждает то, что только, опираясь на международные институты возможно решать какие-то вопросы. Когда ситуация находится в руках военных сил, которые априори не могут называться миротворцами и которые способствуют реализации агрессивной политики другой стороны, то риски нарушений прав человека и угрозы в отношении людей будут постоянно присутствовать", - отметил Сакунц.

В Ереванском офисе Международного Комитета Красного Креста корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что проблем при перевозке из Армении в Нагорный Карабах и в обратном направлении до сих пор не возникало. "Наши перевозки до сих пор производились спокойно и без каких-либо инцидентов», - отметила ответственная за коммуникационные программы МККК в Армении Зара Аматуни.

Результат вчерашнего инцидента на подступах к Шуши резюмировал госминистр Арцаха Гурген Нерсисян, который сказал, что отныне из Нагорного Карабаха в Армению люди смогут ехать только при крайней необходимости, подчеркнула редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Сегодня госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян на своей странице в Facebook* заявил, что "отныне из Арцаха в Армению можно будет выезжать в случае крайней необходимости с целью защиты наших граждан от возможных азербайджанских провокаций на заблокированном участке дороги". Выезжать, как заявил Нерсисян, можно будет при посредничестве российских миротворцев, предварительно обратившись в Центр обеспечения взаимодействия с российским миротворческим контингентом и с разрешения центра.

"Это говорит о том, что "гарантии" российских миротворцев руководство Арцаха считает уже недостаточными. Вряд ли это можно расценивать как внезапное "просветление", потому что в таком случае за заявлением о фактической несостоятельности российского миротворчества должно было последовать обращение в ООН с требованием международных гарантий и миротворцев", - отметила Наира Айрумян.

Она добавила, что поведение российского миротворческого контингента за прошедшие после войны 2,5 года дает основание полагать, что следующим шагом после допуска в Степанакерт азербайджанской кареты скорой помощи станет "гуманитарное предложение" азербайджанского газа, бензина или лекарств.

По ее словам, поскольку жители Нагорного Карабаха не соглашаются добровольно принимать "помощь" Баку, то сначала приходится создавать "условия": напугать до полусмерти женщин, потом предложить помощь азербайджанских врачей беспомощным людям. Такая же история может случиться и в какой-то другой сфере. "Заявление арцахского госминистра говорит о том, что понимание недопустимости "миротворческой монополии" России постепенно приходит, но, как мне кажется, при сохранении нынешней власти в Армении и Арцахе, эта монополия будет сохраняться", - заключила Наира Айрумян.

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