Армянские активисты выразили протест против блокады Нагорного Карабаха

29 января 2023, 17:30

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Активисты "Национально-демократического полюса" сегодня провели в Гюмри акцию протеста против блокады Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", 8 января активисты политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") вышли на акцию протеста в Гюмри. Они планировали заблокировать входы в 102-ю российскую военную базу в знак того, что Нагорный Карабах также заблокирован, и Лачинский коридор нужно открыть. Полиция задержала 65 участников акции протеста, они были освобождены в тот же день. Организаторы пообещали продолжить акции.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 49-е сутки.

«Национально-демократический полюс» сегодня провел в Гюмри очередную акцию протеста под лозунгом "Блокада ради деблокады". Немногочисленные участники акции собрались около мемориального комплекса «Мать Армения», но не пошли в сторону военной базы. После выступлений участников инициаторы решили обсудить дальнейшие действия, сообщает "Арменпресс".

По словам инициаторов, они преследуют цель оказать давление на российскую сторону, чтобы разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор и "вывести вопрос о закрытом коридоре в центр внимания международного сообщества", пишет издание.

102-я военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

Напомним, 11 января участники акции протеста в Ереване заявили, что Армении следует отказаться от союза с Россией и выйти из ОДКБ. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и направить в Нагорный Карабах международных миротворцев.

Акции протеста с критикой политики Кремля и пассивности российских миротворцев помогают разрушить образ Армении как сателлита России, указала политобозреватель Наира Айрумян. Критика России и ее бездействия в вопросе разблокировки Лачинского коридора целиком оправданна для Армении, отметил политолог Армен Варданян.

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