Миротворцы перекрыли дорогу к аэропорту Степанакерта на фоне акции протеста

07 марта 2023, 19:03

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Представители российских миротворцев не вышли на переговоры к участникам акции протеста, которые заблокировали входы в Степанакертский аэропорт, где располагается командование миротворческого контингента. Миротворцы ограничили проезд по трассе, которая проходит близ здания аэропорта, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов после похорон погибших при обстреле полицейских заблокировала входы в Степанакертский аэропорт, где располагается командование российского миротворческого контингента. Участники акции потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории Нагорного Карабаха войска. Несколько тысяч человек пришли сегодня на похороны полицейских Армена Бабаяна, Давида Даниеляна и Арарата Гаспаряна, погибших в перестрелке с азербайджанскими военными, сообщили в МВД.

По данным на 19.00 (18.00 мск), акция протеста у Степанакертского аэропорта продолжалась. Участники акции заблокировали четыре входа в аэропорт. В ответ миротворцы частично ограничили проезд по трассе Аскеран - Степанакерт, лишив гражданские машины возможности передвигаться по двум сторонам трассы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" участники акции.

Командование РМС на контакт с участниками акции не выходили, однако на переговоры с российскими миротворцами приехал госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян, сообщили протестующие.

23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Этот пост Арутюнян предложил генеральному прокурору Гургену Нерсисяну. 24 февраля Нерсисян принял предложение президента стать государственным министром и уже написал заявление об отставке.

Варданян был проводником политических интересов Москвы, а официальный Баку, добившись его отставки, обеспечил возможность урегулирования карабахского конфликта на своих условиях, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Отставку Варданяна ускорил гуманитарный кризис на фоне блокады Лачинского коридора, но основным фактором стали планы Баку и Москвы на месторождения, которым мешал госминистр, предположили ереванские аналитики. 24 февраля Варданян обещал продолжить работу в Нагорном Карабахе.

Жители Азербайджана с 12 декабря блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов.

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