Варданян анонсировал продолжение борьбы за статус Нагорного Карабаха

24 февраля 2023, 22:12

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян обещает продолжить работу в Нагорном Карабахе и обеспечить безопасность, суверенитет и экономическое развитие непризнанной республики. Главной проблемой Варданян счел настроения местных жителей, которые потеряли веру в будущую независимость Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Варданян был проводником политических интересов Москвы, а официальный Баку, добившись его отставки, обеспечил возможность урегулирования карабахского конфликта на своих условиях, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Отставку Варданяна ускорил гуманитарный кризис на фоне блокады Лачинского коридора, но основным фактором стали планы Баку и Москвы на месторождения, которым мешал госминистр, предположили ереванские аналитики. У Варданяна и без должности есть возможность влиять на ситуацию в Нагорном Карабахе, отметили они.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в миллиард долларов. Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта, после чего Владимир Путин лишил его российского гражданства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля заявил, что Баку готов обсуждать права и гарантии армянскому населению Нагорного Карабаха, но только не с Варданяном, "который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе".

Независимость Нагорного Карабаха зависит не только от международных организаций, но и от воли народа, заявил сегодня бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, выступая по видеосвязи на научной конференции "Императив международного признания Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла").

"Я был в Арцахе в последние 6 месяцев, и могу заверить вас, что так думает большинство арцахцев. Они не видят для себя другого выхода, кроме как быть независимыми. В то же время у нас есть проблема. Она в том, что люди потеряли веру в себя, веру в справедливость, в лидерство и в будущее. Если нет веры, бороться очень сложно", - привело слова Варданяна "Арменпресс".

По его словам, первое, что нужно сделать в этой ситуации - "завершить путь независимости и самоопределения" Нагорного Карабаха. "Я вижу болезни, которые внутри нас, и первый наш враг - мы. Мы, которые не понимаем, что, живя повседневной жизнью, не изменим то, что нам нужно изменить", - подчеркнул он.

В своем Twitter Варданян сообщил, что не собирается покидать непризнанную республику. "Я останусь в Степанакерте и продолжу работать на благо Арцаха. Вместе мы продолжим реализацию программ инициативы "Мы – наши горы" и предпримем новые актуальные проекты для обеспечения нашей безопасности, суверенитета, социально-экономического и культурного развития", - написал он 23 февраля.

Он подчеркнул, что за время работы на посту госминистра у него были разногласия с президентом Нагорного Карабаха в подходах, но при этом основные взгляды совпадали. "Хочу поблагодарить президента Арутюняна за то, что мы вместе служили. Хотя у нас могут быть разные взгляды на проблемы, у нас есть общие красные линии, которые никто не может переступить – красные линии, важные для сохранения нашего достоинства и обеспечения того, чтобы Арцах был свободным и армянским", - подчеркнул Варданян в другом сообщении 23 февраля.

Выступая на заседании правительства он указал, что на посту госминистра столкнулся с рядом сложностей

"Самая большая моя трудность в том, что я не смог доказать и объяснить две вещи: что это не нормальная ситуация, а кризис, который имеет свои законы. Это было, пожалуй, одним из самых больших моих упущений. Другая трудность заключалась в том, что я не мог объяснить, что борьба означает, что мы каждый день понимаем, в чем наши слабые и сильные стороны, как мы должны укреплять свои позиции, как мы можем использовать наши ограниченные ресурсы", - сказал он.

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