Гурген Нерсисян согласился занять пост госминистра Нагорного Карабаха

25 февраля 2023, 03:42

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Генеральный прокурор Нагорного Карабаха принял предложение президента стать государственным министром и уже написал заявления об отставке.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Этот пост Арутюнян предложил генеральному прокурору Гургену Нерсисяну.

Варданян был проводником политических интересов Москвы, а официальный Баку, добившись его отставки, обеспечил возможность урегулирования карабахского конфликта на своих условиях, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Отставку Варданяна ускорил гуманитарный кризис на фоне блокады Лачинского коридора, но основным фактором стали планы Баку и Москвы на месторождения, которым мешал госминистр, предположили ереванские аналитики. 24 февраля Варданян обещал продолжить работу в Нагорном Карабахе.

Генеральный прокурор Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян принял предложение президента Араика Арутюняна занять пост государственного министра, пишет news.am со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Нагорного Карабаха Кима Габриеляна.

Нерсисян уже подал в Национальное собрание заявление об уходе с поста генпрокурора. Согласно пункту 8 части 2 статьи 62 закона "О прокуратуре" полномочия Генпрокурора прекращаются, если не позднее, чем в течение одной недели с момента подачи заявления, подается повторное заявление об отставке, информирует "Арменпресс".

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в миллиард долларов. Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта, после чего Владимир Путин лишил его российского гражданства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля заявил, что Баку готов обсуждать права и гарантии армянскому населению Нагорного Карабаха, но только не с Варданяном, "который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе".

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