Участники бессрочного пикета в Ереване потребовали открыть аэропорт в Степанакерте

17 декабря 2022, 00:54

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Несколько групп активистов пришли поддержать бессрочный пикет, который проводит советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян перед зданием представительства ООН в Ереване. Они запустили бумажные самолетики в знак поддержки требований открыть аэропорт в Степанакерте. По их мнению, наличие воздушного сообщения может помочь справится с самыми острыми проблемами, связанными с блокированием республики со стороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря протестующие в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги Степанакерт - Горис, а также перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию. 15 декабря активисты продолжили акцию, они также обратились в иностранные посольства с просьбой содействовать открытию Лачинского коридора. Советник госминистра Нагорного Карабаха и бывший омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян объявил о проведении бессрочного пикета.

Сидячий пикет, объявленный Артаком Бегларяном перед зданием представительства ООН в Ереване ввиду блокады Карабаха Азербайджаном, продолжается четвертый день. На месте пикета круглые сутки находятся люди, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

К вечеру 16 декабря перед зданием представительства ООН собралось несколько групп активистов, число которых превышало, по оценкам участников, 200 человек. Они пришли с символическими белыми бумажными самолетиками с красным крестом на них в знак того, что Арцах в блокаде, и для ее прорыва нужно задействовать Степанакертский аэропорт. Эти бумажные самолетики были запущены через забор к зданию представительства ООН.

Степанакертский аэропорт в десяти километрах северо-восточнее города. Он является единственным аэропортом Нагорного Карабаха, который может принимать большие самолеты. Представители Нагорного Карабаха неоднократно заявляли, что открытие аэропорта Степанакерта преследует сугубо мирные цели, а аэропорт является социально-экономическим объектом. Но власти Азербайджана, в том числе авиационные, считают нереальным открытие воздушного сообщения Нагорного Карабаха с внешним миром из-за непризнания мировым сообществом этой территории как законного образования.

Участники протеста скандировали "Откройте дорогу жизни!", "Признание во имя спасения!", и держали в руках плакаты с надписями "Остановите этнические чистки в Арцахе!", "Арцах заложник - мир молчит!", "Нет мира в Арцахе", "Семьи нет рядом".

В прямом эфире на своей странице в социальной сети Артак Бегларян подчеркнул роль и возможности международного сообщества и отметил, что Азербайджан восстановил подачу газа в Нагорный Карабах под давлением международного сообщества.

Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, с 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Утром 16 декабря подача газа была возобновлена.

Международные структуры, отметил Бегларян, должны добиться разблокировки Нагорного Карабаха. Также он потребовал открытия воздушного гуманитарного коридора. В долгосрочной перспективе вопросы безопасности и прав народа Арцаха, а также урегулирования конфликта должны быть обсуждены и решены в Совете безопасности ООН.

Участники пикета направили ООН письмо, в котором требуют, чтобы структуры, связанные с этой организацией, открыли свои офисы в Арцахе.

"Состав миротворческой миссии, военно-политические инструменты, которые могут быть задействованы в Арцахе, пусть выбирает ООН. Для нас важно, чтобы именно эта организация занялась вопросами безопасности Арцаха, правами нашего народа, только так будет стабильная и благоприятная среда для долгосрочного и окончательного урегулирования конфликта на основании права наций на самоопределение", - заявил Артак Бегларян.

Исполняющая обязанности постоянного представителя ООН в Армении Кристин Вайгандр встретилась с советником госминистра Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном и защитником прав человека Гегамом Степаняном. После встречи Бегларян отметил, что вместе с омбудсменом Нагорного Карабаха Гегамом Степаняном представили ситуацию в Нагорном Карабахе и отметили свои требования. По его словам, Кристин Вайгандр заверила, что все требования будут представлены в центральный офис ООН.

Бегларян продолжает оставаться перед зданием представительства ООН вместе с другими участниками пикета.

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