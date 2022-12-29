Степанакерт согласился на международную экспертизу горнорудного предприятия

29 декабря 2022, 12:04

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Правительство Нагорного Карабаха на фоне блокады Лачинского коридора и требований азербайджанских активистов обеспечить им доступ к руднику для мониторинга решило обратиться в международные организации, чтобы провести экологическую экспертизу деятельности компании Base Metals.

Как писал "Кавказский узел", блокада Нагорного Карабаха продолжается 18-й день. Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Ранее, 3 декабря, информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщал, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис, заблокировав единственный выезд в Армению. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке. Бакинские аналитики заявили, что действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в Нагорном Карабахе, полностью оправданны. По их мнению, Азербайджан также должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

Правительство Нагорного Карабаха заявило о решении привлечь международные структуры для экологической экспертизы деятельности горнорудной компании Base Metals.

"Горнодобывающая промышленность в Арцахе (Нагорном Карабахе) осуществляется в соответствии с самыми высокими международными стандартами, в соответствие с которыми приведены также установленные законодательством отрасли нормативы. Однако, учитывая созданную "эко-активистами" соседней страны нездоровую атмосферу и попытки ввести в заблуждение международное сообщество, принято решение обратиться в международные организации, чтобы провести международную экологическую экспертизу, связанную с деятельностью компании Base Metals. Правительство вместе с руководством компании также выражает готовность временно приостановить эксплуатацию рудника", - сказано в постановлении правительства, которое привел сегодня Telegram-канал Re:public of Artsakh, насчитывающий 61 602 подписчика.

Правительство Нагорного Карабаха обратилось в соответствующие структуры ООН и другие международные профессиональные организации с просьбой организовать проведение экспертизы в короткие сроки. Совместно с руководством компании принято решение о временном прекращении работы шахты компании до завершения экспертизы, пишет со ссылкой на постановление правительства "Арменпресс".

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