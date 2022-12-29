Блокада Нагорного Карабаха продолжается 18-й день

29 декабря 2022, 09:33

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Четыре машины с российскими миротворцами проехали по Лачинскому коридору, сообщила азербайджанская сторона. Дорога остается заблокированной уже 18-й день.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в регионе, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), 24 декабря четырехмесячный ребенок в тяжелом состоянии также был доставлен в Ереван, 28 декабря эвакуировали еще трех пациентов. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию. Медиаорганизации Армении призвали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха, чтобы освещать блокаду региона с места событий.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже восемнадцатый день. По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще четыре легковые машины российских миротворцев, сообщил сегодня Trend.

Азербайджанская сторона назвала дезинформацией сообщения о том, что активисты перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения, пишет агентство.

Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян в свою очередь заявил, что Лачинский коридор остается полностью заблокированным с 12 декабря. Он призвал международное сообщество ввести санкции против Азербайджана, пишет "Новости-Армения".

Напомним, к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

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