Армянские активисты в Вашингтоне призвали остановить блокаду Лачинского коридора

22 января 2023, 14:51

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Активисты из армянской общины в Вашингтоне на акции протеста призвали президента США содействовать прекращению блокады Лачинского коридора и ввести санкции против Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом активисты пропускают машины миротворцев и МККК. Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Сегодня коридор остается заблокированным 42-е сутки.

Представители армянской общины США провели около Белого дома в Вашингтоне акцию в поддержку Нагорного Карабаха, сообщает сегодня Armenia Today со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки.

Акция была организована молодежным крылом партии АРФ «Дашнакцутюн» — «Армянской молодежной федерацией». Протестующие потребовали от администрации США содействовать прекращению блокады Лачинского коридора, доставить самолетами помощь в Нагорный Карабаха и прекратить военную помощь Азербайджану.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Президент Байден, остановите второй геноцид армян» 1 , «120 тысяч мирных жителей удерживаются в заложниках Азербайджаном», «Президент Байден, введите санкции против Азербайджана» и другими, пишет издание.

Видео с места акции опубликовало сегодня издание News.am. На кадрах видно, что в акции приняли участие несколько десятков человек, в том числе родители с детьми. В 32-секундном ролике слышно, как один из собравшихся озвучивает призывы к администрации США, и другие участники акции поддерживают его слова аплодисментами.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов. По талонам продаются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена и началась 18 января.

20 января стало известно, что жители Степанакерта столкнулись с дефицитом продуктов, продающихся по талонам. В магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами, больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов.

Также в Нагорном Карабахе возникла нехватка лекарств и врачей. Специалисты из Армении не могут приехать из-за блокировки Лачинского коридора, и 400 пациентам не могут быть проведены хирургические операции, сообщило 15 января правительство Нагорного Карабаха.

В больницах откладываются плановые операции и лечение, из-за этого состояние некоторых пациентов может ухудшиться, заявили 21 января врачи. Они призвали власти и миротворцев срочно принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

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