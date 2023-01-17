Газопровод. Фото: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/22/klapan-pretknoveniya-karabah-vnov-ostalsya-bez-gaza

17 января 2023, 19:35

Восстановлена подача газа в Нагорный Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщили власти непризнанной республики. Сегодня вечером после профилактических работ газоснабжение жителей будет восстановлено полностью, проинформировала газовая компания. 

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрыты детсады, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света. Лачинский коридор остается заблокированным 37-е сутки. Сегодня власти непризнанной республики заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах .

Подача газа в Нагорный Карабах, которая была прервана сегодня Азербайджаном, восстановлена, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Информштаба Нагорного Карабаха 
ЗАО "Арцахгаз" сообщило, что в Нагорном Карабахе проводятся соответствующие профилактические и ремонтные работы. Газоснабжение полностью как в Степанакерте, так и в регионах будет восстановлено сегодня, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение компании. 

Ранее подача газа в Нагорный Карабах уже прерывалась неоднократно. Последний раз вечером 13 декабря 2022 года власти непризнанной республики сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила в тот же день компания "Азеригаз".

Жители Нагорного Карабаха рассказали 16 января, что за продуктами выстраиваются длинные очереди, сложно купить молочные продукты, яйца, крупы и другие продукты.

В аптеках Степанакерта ощущается острый дефицит отдельных видов лекарств из-за отсутствия поставок по заблокированному Лачинскому коридору, рассказали 15 января фармацевты. По их словам, исчезли из продажи лекарства для детей и детское питание, а запасы антибиотиков и анальгетиков на исходе.

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Примечание:

"Около 3,4 тысячи жителей Нагорного Карабаха остались без работы на фоне блокады", "Четыре пациента перевезены из Степанакерта в Армению", "Начало выдачи талонов в Нагорном Карабахе отложено из-за проблем с электроэнергией".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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