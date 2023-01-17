17 января 2023, 19:35
Восстановлена подача газа в Нагорный Карабах
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщили власти непризнанной республики. Сегодня вечером после профилактических работ газоснабжение жителей будет восстановлено полностью, проинформировала газовая компания.
Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрыты детсады, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света. Лачинский коридор остается заблокированным 37-е сутки. Сегодня власти непризнанной республики заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах .
Ранее подача газа в Нагорный Карабах уже прерывалась неоднократно. Последний раз вечером 13 декабря 2022 года власти непризнанной республики сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила в тот же день компания "Азеригаз".
Жители Нагорного Карабаха рассказали 16 января, что за продуктами выстраиваются длинные очереди, сложно купить молочные продукты, яйца, крупы и другие продукты.
В аптеках Степанакерта ощущается острый дефицит отдельных видов лекарств из-за отсутствия поставок по заблокированному Лачинскому коридору, рассказали 15 января фармацевты. По их словам, исчезли из продажи лекарства для детей и детское питание, а запасы антибиотиков и анальгетиков на исходе.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"