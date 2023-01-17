Восстановлена подача газа в Нагорный Карабах

17 января 2023, 19:35

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Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщили власти непризнанной республики. Сегодня вечером после профилактических работ газоснабжение жителей будет восстановлено полностью, проинформировала газовая компания.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрыты детсады, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света. Лачинский коридор остается заблокированным 37-е сутки. Сегодня власти непризнанной республики заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах .

Подача газа в Нагорный Карабах, которая была прервана сегодня Азербайджаном, восстановлена, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Информштаба Нагорного Карабаха

ЗАО "Арцахгаз" сообщило, что в Нагорном Карабахе проводятся соответствующие профилактические и ремонтные работы. Газоснабжение полностью как в Степанакерте, так и в регионах будет восстановлено сегодня, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение компании.