Кремль ответил на предложение Пашиняна ввести в Карабах международные силы

29 декабря 2022, 16:55

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Критика российского миротворческого контингента, который делает все возможное для стабилизации ситуации в Лачинском коридоре, неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение премьер-министра Армении направить международных миротворцев в зону карабахского конфликта. Для возможного привлечения международных сил необходимо согласие обеих конфликтующих сторон, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Как писал "Кавказский узел" 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств. Он заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в строгом соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 27 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным Пашинян вновь напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев. Дорога остается заблокированной уже 18-й день.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с заявлением по поводу эффективности действий российских миротворцев. "Если Россия не сможет обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе в силу объективных или субъективных причин, то она должна либо инициировать обсуждение на заседании Совбеза ООН, подняв тем самым вопрос о наделении российских миротворцев мандатом СБ ООН, либо о направлении дополнительных многонациональных миротворческих сил в Нагорный Карабах", - привело его слова издание News.Am.

Он указал, что перекрытие дороги Степанакерт-Горис стало не первым случаем присутствия Азербайджана в зоне ответственности миротворцев и выразил опасения из-за возможной эскалации ситуации. "Закрытие Лачинского коридора – не первый случай вторжения Азербайджана в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Есть все основания утверждать, что Азербайджан готовит очередную военную провокацию, в том числе и в Нагорном Карабахе. Я должен честно заявить, что Республика Армения является убежденным сторонником присутствия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Но все более наглядная практика превращения российских миротворцев в молчаливых свидетелей процесса опустошения Нагорного Карабаха для нас неприемлема", - подчеркнул он.

Критика российского миротворческого контингента из-за ситуации в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах, недопустима, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, миротворцы делают "все возможное для урегулирования обстановки", а Москва работает над улучшением ситуации. "Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже", — отметила Захарова.



"Без миротворческого контингента кто-то сможет ответственно сказать: было бы лучше? Я думаю, что ответ очевиден. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что можно повышать эффективность и так далее, я еще раз повторю, что разрешением этой ситуации сейчас все занимаются. Но говорить и заявлять подобные вещи - это просто не понимать реалии на земле", - следует из записи трансляции, размещенной на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

На заявления премьер-министра Армении отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова. Для придания российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе, мандата ООН, а также для возможного привлечения международных сил необходимо согласие обеих конфликтующих сторон - Армении и Азербайджана, указал он.

"Международные миротворцы могут привлекаться, если на это есть согласие обеих сторон конфликта. И это не только Армения, но и Азербайджан", - привел слова Пескова "Интерфакс". Песков подчеркнул, что Россия придерживается трехсторонних договоренностей. "Армения является одним из наших ближайших союзников, Азербайджан является нашим ценным и дорогим партнером. И Российская Федерация продолжает и будет продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней основе", - указал пресс-секретарь президента.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

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