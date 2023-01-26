Организаторы акций в поддержку карабахцев подверглись преследованию в России

26 января 2023, 05:10

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Двое активистов армянской общины в Екатеринбурге обвинены в нарушении правил митинга после акции в поддержку жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Из-за блокады в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов, лекарств, топлива и других товаров, ограничена работа медицинских бригад. Жители непризнанной республики также страдают из-за перебоев с газо- и электроснабжением, с 25 января частота веерных отключений света увеличена до трех раз в сутки.

Жители Армении и представители армянской общины в других странах неоднократно проводили акции в поддержку карабахцев, требуя от международного сообщества реакции на блокаду. В Ереване активисты проводили акции у российского посольства, а 22 января они обратились к президенту США на акции в Вашингтоне, потребовав ввести санкции против Азербайджана.

Глава армянской общины Екатеринбурга "АНИ-Армения" Масис Назарян и активистка Элен Киракосян обвинены в организации несогласованного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП) после акции в поддержку Нагорного Карабаха, сообщил 25 января правозащитный проект ОВД-Инфо*.

Акция под лозунгом "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), мы с тобой" состоялась на территории церкви Святого Карапета 23 января, видео о ней опубликовано на Facebook**-странице Назаряна. Активисты с национальными флагами записали короткое видеообращение с призывом поддержать жителей Нагорного Карабаха, после чего развернули транспарант "Арцах, мы с тобой". Судя по видеозаписи, в мероприятии участвовали порядка 50 человек.

Масис Назарян и Элен Киракосян арестованы на 5 суток, сообщил сегодня ночью Telegram-канал Armenian Life. О пяти сутках ареста для Назаряна написал в своем канале также бывший депутат парламента Армении Арман Абовян. Из картотеки Ленинского райсуда Екатеринбурга следует, что оба дела были переданы судье для рассмотрения 25 января, однако результаты рассмотрения, по состоянию на 4.52 мск сегодня, на сайте суда не отражены.

Административная статья, которую вменили активистам, предусматривает до 10 суток административного ареста, до 50 часов обязательных работ или штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

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