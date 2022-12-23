Блокада Карабаха сорвала встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

23 декабря 2022, 04:24

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Ереван отказался обсуждать подготовку мирного договора с Азербайджаном на трехсторонней встрече министров иностранных дел в Москве, заявил МИД России. Армянская сторона просила перенести запланированную на 23 декабря встречу в связи с блокировкой Лачинского коридора, возразил представитель МИД страны.

ак писал "Кавказский узел", Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязав Баку разблокировать Лачинский коридор. ЕСПЧ в ответ на обращение правительства Армении 20 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан больше обязательств чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, заявили опрошенные "Кавказскими узлом" азербайджанские правозащитники.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. В Нагорном Карабахе есть дефицит товаров первой необходимости и продовольствия, заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 декабря обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Телефонный разговор министров касался перекрытия Лачинского коридора и разногласий сторон по разработке рудных месторождений в регионе, сообщила пресс-служба МИД России.

Лавров подчеркнул необходимость "неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору", говорится в публикации на сайте ведомства.

В том же сообщении российского внешнеполитического ведомства обозначено "сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении". Ожидалось, что на этой встрече стороны обсудят подготовку мирного договора.

Ереван подтвердил готовность участвовать во встрече глав МИД в Москве 23 декабря до блокировки Лачинского коридора, а после его перекрытия армянская сторона попросила перенести переговоры, указал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Сейчас приоритетом для министра иностранных дел Армении является вопрос разблокировки Лачинского коридора и решение "проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе", цитирует его слова "Арменпресс".

Унанян добавил, что Армения передала Азербайджану "новые предложения по нормализации отношений", обозначив свой конструктивный подход к этому процессу.

Предыдущая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась в начале ноября в Вашингтоне. Тогда стороны условились ускорить переговоры и вновь встретиться "в ближайшее время".

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