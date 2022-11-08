Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили условия мирного договора в Вашингтоне

08 ноября 2022, 08:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили в Вашингтоне элементы возможного мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны условились ускорить переговоры и провести в ближайшее время еще одну встречу.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи в Праге 6 октября заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. 2 ноября Алиев и Пашинян, по итогам встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, еще раз подтвердили признание территориальной целостности, и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора.

7 ноября в Вашингтоне прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Также они провели совместную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила сегодня пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министры провели обмен мнениями об элементах возможного мирного договора [между Азербайджаном и Арменией], отметив, что остается еще ряд вопросов, требующих решения", – сказано в пресс-релизе ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

МИД Армении информировал, что обе стороны подтвердили обязательства, взятые президентами Азербайджана и Армении на встречах 6 октября в Праге и 31 октября – в Сочи. Байрамов и Мирзоян договорились ускорить переговоры и провести в ближайшие недели еще одну встречу. Оба министра поблагодарили США за организацию у себя мирных переговоров, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства иностранных дел Армении.

Напомним, 20 сентября в Нью-Йорке на встрече с участием госсекретаря США Энтони Блинкена главы МИД Армении и Азербайджана также подтвердили готовность участвовать в переговорах по урегулированию отношений. Блинкен тогда заявил, что получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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