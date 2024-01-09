Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ

09 января 2024, 02:14

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Армения ожидала помощи от ОДКБ, но адекватной реакции от организации не последовало, заявил глава Совбеза Армен Григорян. По его словам, организация не признала свою зону ответственности, что является серьезной проблемой для Армении. Также Григорян сообщил об ответе на предложение Баку по мирному договору и надежде, что в ближайшее время он будет заключен на условиях, полностью соответствующих интересам Армении.

Как писал "Кавказский узел", после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 8 ноября, что у страны нет никаких ожиданий от ОДКБ. По его словам, в сентябре 2022 года Армения обращалась к организации за помощью, но адекватной реакции не последовало. "Когда они сделают заявление и дадут оценку, защитят территориальную целостность Армении, ее суверенитет и границы, тогда мы поймем, что делать", - приводят его слова "Новости-Армения".

Григорян заявил, что Армении не была предложена какая-либо военно-техническая помощь, а также нет четкой информации, где должны были расположиться наблюдатели от ОДКБ. Это означает, отметил он, что организация не признала свою зону ответственности. "И это серьезная проблема для Армении", - добавил он.

Также Григорян прокомментировал действия, предпринимаемые Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном. По его словам, 4 января армянская сторона ответила на предложение Баку по мирному договору и ожидает ответа от Баку, пишет News.am.

30 октября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 21 ноября того же года МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. По мнению армянских аналитиков, в процессе нормализации отношений Ереван и Баку согласовывают с Москвой свои шаги, в том числе на переговорах под эгидой Запада. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Глава Совбеза отметил, что есть договоренность о встрече в конце января комиссий по делимитации границы между двумя странами. Он заявил, что при положительной динамике есть ряд нерешенных вопросов, но есть надежда зафиксировать прогресс в ближайшее время и по ним. "Надеемся, что в сжатые сроки удастся финализировать мирный договор и заключить его", - добавил Григорян.

Также он заявил, что некоторые вопросы были устно согласованы, но в письменном виде не отражены.

По словам Григоряна, итоговый документ, который будет подписан, полностью будет соответствовать интересам Армении, он создаст для страны гарантии безопасности. Причем, по его словам, в документ не включен вопрос экстерриториального коридора через Армению. Глава Совбеза отметил, что Баку признает четыре основополагающих для Еревана принципа - суверенитет, юрисдикцию, взаимность и равенство, и "коридорная логика" в ходе переговоров будет исключена.

Также Армен Григорян коснулся вопроса возвращения пленных. При этом он заявил, что в Азербайджане находятся 23 пленных.

Мирный договор, по словам главы Совбеза, имеет отсылку к Алма-Атинской декларации, в соответствии с которой признаются границы между Ереваном и Азербайджаном в границах советских республик. А в качестве гарантии безопасности Григорян назвал необходимость зеркального отвода войск от границы на основании карт Генштаба за 1974 год. При этом, добавил он, в последнее время на границе "есть стабильность". "Бывало, что в течение пяти-шести дней не производилось ни одного выстрела", - заявил Григорян.

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