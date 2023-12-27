Армянские аналитики оценили роль Москвы в переговорах Еревана и Баку о мире

27 декабря 2023, 21:56

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Ереван и Баку согласуют с Москвой свои шаги в процессе нормализации отношений, в том числе на переговорах под эгидой Запада, сочли опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Но при посредничестве Москвы возможность заключить мир практически исключена, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 декабря выехал с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Пашиняна ждут и на неформальном саммите СНГ. Визит в Россию начался на фоне предыдущих отказов должностных лиц Армении участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и критических заявлений о роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана встретились на полях неофициального саммита СНГ в Санкт-Петербурге и пожали друг другу руки, сообщило агентство РИА "Новости" 26 декабря.

Политики провели неофициальную встречу, сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян. "В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - привело ее слова 26 декабря "Арменпресс".

Неформальную встречу Пашиняна и Алиева на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге неверно считать встречей по вопросу урегулирования карабахского конфликта, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

Он назвал утверждения о готовности к подписанию мирного договора бессодержательной риторикой. По его словам, стороны уже 30 лет готовы к подписанию мирного договора. "В соглашении о перемирии 1994 года был пункт о заключении мира в течение одного месяца. С тех пор, стороны "традиционно" близки к подписанию мирного договора. Но вместо мирного договора мы увидели осеннюю войну 2020 года", - отметил он, предположив, что в скором времени можно ожидать и "новую войну", - подчеркнул Гукасян.

По его мнению, разговоры о перехвате кем-либо из геополитических центров инициативы в переговорном процессе неверные. "Ни Армения, ни Азербайджан официально не анонсировали встречу для обсуждения вопросов урегулирования карабахского конфликта. Армения и Азербайджан уклоняются от обязательств, взятых в 1992 году перед ОБСЕ. Армения и Азербайджан не признают право Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") на самоопределение, а также не дают согласие на ввод международного миротворческого контингента в Арцах. Условия, закрепленные в Мадридских принципах, до сих пор актуальны. Но переговоры зашли в тупик после того, как армянские власти заняли позицию Баку", - отметил политолог.

Заключение мирного договора под эгидой России – блеф, считает он. "Если бы это могло быть, мирный договор давно бы заключили. Мирный договор может быть заключен при наличии консенсуса стран Минской группы ОБСЕ. Договора под эгидой России быть не может, и мы годами видим бессилие Кремля предпринять что-либо в обход Минской группы ОБСЕ", - пояснил политолог.

"Иногда в прессу вбрасываются заявления, цель которых завуалировать реальную роль России, представить ее как страну, выступающую за мир. Но такой миссии у России нет", - сказал он.

Политолог назвал политической недальновидностью заявление Пашиняна о намерении "пресекать попытки использования ЕАЭС в политических и геополитических целях". "Это откровенная глупость. Заявление, что ЕАЭС не имеет геополитического содержания – глупость, так как ЕАЭС – субъект геополитики. Это попытка высказать лояльность Путину. Не более", отметил Гукасян. Испытанием для Пашиняна станет оглашение итогов «выборов» в России, когда ему придется поздравлять Путина с победой, добавил он.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что Россия не упускала инициативу модерирования на переговорах как посредник. "Запада никогда не было в переговорном процессе. Ереван и Баку согласуют с Москвой шаги, иначе объявили трехстороннее заявление потерявшей силу. Стало быть, действует трехсторонний формат Россия-Армения-Азербайджан. Остальное, если не в помощь этому формату, то не в ущерб. Пашинян на западной площадке объявил о признании Арцаха частью Азербайджана. Пашинян на западной площадке добился решения вопроса границ и территориальной целостности на основе Алма-атинской декларации. Казалось бы, где Брюссель, а где Алма-Ата. И, фактически получилось, что на западном треке больше углубился трехсторонний формат под эгидой Москвы", - заявила она корреспонденту "«Кавказского узла".

Айрумян не исключила подписание в январе некоего документа под эгидой Москвы. "Возможно, это будет меморандум или декларация. В Баку говорят, что не обязательно, чтобы мирный договор соответствовал международным нормам. Требуют, чтобы вопрос границ был вынесен за рамки документа, как до этого вынесен вопрос Арцаха. В документе, на мой взгляд, будут два пункта - открытие коммуникаций и гуманитарные вопросы, в частности возвращение азербайджанских "беженцев" в Армению, хотя случаев, когда азербайджанцев изгоняли из Армении, зафиксированы не было. Более того, все они получили компенсации, в отличие от армян, изгнанных из Азербайджана", - отметила политобозреватель.

В случае подписания какого-либо документа под эгидой Москвы Армения окажется еще лет на сто в колониальной зависимости, считает Айрумян. "Но так как Россия находится в ущербном геополитическом состоянии, вполне возможно, что роль смотрителя в регионе перейдет от России Турции. В этом самый большой риск. Россия не подарок, но, если контроль над Арменией передадут Турции, это станет концом государственности", - пояснила она.

По ее словам, заявление Пашиняна о "пресечении попыток использовать ЕАЭС в политических и геополитических целях" сделано для алиби перед армянским обществом и западными партнерами. "Заявление об экономических выгодах позволит Пашиняну продолжить определенные контакты с Западом", - предположила политобозреватель.

Пашинян содействует Алиеву в попытках избежать давления Запада, считает политический аналитик Армен Ованнисян. "Запад оказывает на Алиева колоссальное давление, поэтому Баку стремиться показать, что можно заключить мирный договор без Запада. Неспроста пресс-секретарь Пашиняна подчеркнула двухсторонний формат неофициальной встречи Пашинян-Алиев", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Между геополитическими площадками идет борьба за влияние в переговорном процессе, отметил он. "Армения окончательно не отказывается от западной площадки, так как понимает, что в этом случае увеличится давление России, и придется идти на максимальные уступки Баку. Если Армения откажется от западного фактора, это будет полная капитуляция – коридор через Сюник, ограничения в численности армии и ее вооружений. Это станет Карсским договором-2", - предположил Ованнисян.

Заявление Пашиняна о "пресечении попыток использовать ЕАЭС в политических и геополитических целях" является низкопробной попыткой вести гибкую дипломатию, отметил аналитик. "Цена такой дипломатии – ноль, более того, такая политика опасна. Это приведет к тому, что при давлении со стороны России, Пашинян пойдет на любые уступки", - заключил Ованнисян.

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