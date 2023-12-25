25 декабря 2023, 12:52
Критика в адрес миротворцев и ОДКБ не помешала Пашиняну отправиться в Россию
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Никол Пашинян выехал с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Визит в Россию начался на фоне предыдущих отказов должностных лиц Армении участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и критических заявлений о роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Как сообщал "Кавказский узел", ранее Армения отказалась участвовать в парламентском заседании ОДКБ 19 декабря.
После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 26 декабря он будет участвовать в неофициальном саммите СНГ, пишет со ссылкой на аппарат премьер-министра "Арменпресс".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 декабря заявила, что в Кремле рассчитывают на визит Пашиняна в Петербург. "В Москве, руководствуясь союзническим характером отношений с Арменией, неизменно готовы решать все возникающие темы в спокойном, профессиональном и партнерском ключе", цитирует Захарову РБК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября также говорил, что Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ. Песков назвал это "прекрасной возможностью поговорить". При этом он добавил, что пока нет планов проводить переговоры президента Владимира Путина с армянским премьером, сообщило здание.
Напомним, 14 ноября Никол Пашинян заявил, что не сможет прибыть в Минск, где на 23 ноября было намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 21 ноября стало известно, что Армения попросила ОДКБ снять с повестки документ о помощи республике. На следующий день главы МИД и Минобороны Армении вслед за Пашиняном отказались участвовать в работе саммита ОДКБ в Минске. 15 ноября Пашинян пояснил, что власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава.
17 октября Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время исхода жителей из Нагорного Карабаха.
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Автор: "Кавказский узел"