22 ноября 2023, 00:27

Армянские министры отказались ехать на саммит ОДКБ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главы МИД и Минобороны Армении вслед за премьер-министром страны Николом Пашиняном отказались участвовать в работе саммита ОДКБ в Минске.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил 14 ноября, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 21 ноября стало известно, что Армения попросила ОДКБ снять с повестки документ о помощи республике.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Об отказе министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна ехать в Минск для участия в саммите ОДКБ корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя МИД, 21 ноября Арарат Мирзоян говорил по телефону со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. "Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в намеченном на 22 ноября в Минске совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ", - отметил сотрудник пресс-службы.

Пресс-служба Минобороны, в свою очередь, подтвердила, что министр обороны Армении Сурен Папикян также не планирует ехать в Минск.

"Глава Минобороны не примет участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ", - цитирует пресс-секретаря оборонного ведомства Арама Торосяна "Радио Азатутюн".

Никол Пашинян 15 ноября пояснил, что власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава. Демарш Армении обусловлен требованием западных стран взамен на поставки вооружения, считают политологи Армен Варданян и Андриас Гукасян. Пашинян согласует с Кремлем свою политику, освобождая Россию от обязательств в случае азербайджанского вторжения в Армению, уверена политобозреватель Наира Айрумян.

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Примечание:

"Бакинские аналитики объяснили роль военных Турции в Агдаме", "Индийская компания анонсировала поставки Армении военной техники", "Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности на фоне поставок бронетехники из Франции".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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