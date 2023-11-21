Политика Армении в ОДКБ дала повод для дискуссий в Ереване

21 ноября 2023, 11:52

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Армения попросила ОДКБ снять с повестки документ о помощи республике, сообщил Генсек организации Имангали Тасмагамбетов. Демарш Армении является требованием западных стран взамен на поставки вооружения, считают политологи Армен Варданян и Андриас Гукасян. Пашинян согласует с Кремлем свою политику, освобождая Россию от обязательств в случае азербайджанского вторжения в Армению, уверена политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил 14 ноября, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 15 ноября он сообщил, что власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

Армения попросила ОДКБ снять с повестки документ о помощи республике, сообщил Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов. "Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - привело его слова 20 ноября агентство Белта.

Россия приводит разные отговорки, отказываясь от выполнения своих обязательств, считает политолог Армен Варданян. "Армянские власти осознают, что от России нет смысла ожидать содействия в вопросах безопасности. Россия игнорирует обязательства, вытекающие как из договора ОДКБ, так и иных двухсторонних армяно-российских договоров", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, Армения не будет подавать заявку на выход из ОДКБ, сохраняя формально свое членство в организации, отметил политолог. "Но участвовать в мероприятиях ОДКБ, в том числе в учениях, не будет", - пояснил Варданян.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Он считает, что такая политика дает возможность получать Армении западное вооружение. "Можно констатировать, что Армения меняет свой геополитический вектор, и стремится сделать этот процесс максимально безболезненным. Армения постепенно будет выходить из всех договоров с Россией. И поддержка Запада позволяет минимизировать угрозы", - предположил политолог.

Никол Пашинян согласует с Кремлем свою политику, в том числе и в вопросе ОДКБ,считает политический обозреватель Наира Айрумян. По ее словам, Пашинян освобождает Россию от обязательств в случае азербайджанского вторжения в Армению. "Пашинян готовит себе алиби на случай самого плохого сценария, который становится становятся все более реальным", - отметила она. По ее словам, это возможно на фоне событий в Нагорном Карабахе, когда силовое решение, полностью противоречащее международному праву, не удостоилось соответствующей оценки и было переведено в чисто гуманитарную плоскость», - отметила она.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции, а также подтвердил готовность Баку к подписанию мирного соглашения с Арменией. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Россия, Турция, Азербайджан при содействии Пашиняна и его правительства пытаются добиться закрытия карабахской проблемы, добавила политобозреватель. "В российском лагере есть консенсус, что арцахская (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") проблема решена. Кроме сообщения о просьбе Армении снять обсуждение о помощи с повестки, есть и другое заявление, в котором белорусский президент и генсек ОДКБ заявляют об урегулирования арцахского конфликта. Но... нет ни одного документа, подтверждающего урегулирование конфликта, и в перспективе нет такого документа. Только устное заявление Пашиняна о признании Арцаха частью Азербайджана. И если завтра Пашинян признает Арцах армянским, то вся эта парадигма меняется", - подчеркнула Айрумян.

По ее мнению, вероятность азербайджанского вторжения высокая, и остановить агрессию может только действенное предупреждение сверхдержав. "Пока не будет определено, что последует за вторжением, будут ли применены санкции или нет, вероятность войны сохраняется. Более того, все страны - от участников ОДКБ до США, за исключением Франции - заявляют об урегулировании конфликта, ссылаясь при этом на устные заявления Пашиняна о территориальной целостности Азербайджана", - сказала политобозреватель.

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Азербайджан не рискнет начать войну против Армении из-за жесткой позиции США и Франции, уверен политолог Андриас Гукасян. "В Азербайджане понимают, что могут сами попасть под удар США. Для этих целей в США был принят законопроект "Акт обороны Армении", который, в частности, лишил Азербайджан военной помощи США. Законопроект является политическим оформлением позиции США, что вызывало недовольство в Азербайджане", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". При этом, отметил политолог, российское военное присутствие не сдерживает Азербайджан от применения силы.

"Россия не станет сдерживать азербайджанскую агрессию. Наоборот, Турция планирует нападение, Азербайджан осуществляет акт агрессии, а Россия закрепляет итоги боевых действий, препятствуя наказанию Азербайджана в международных структурах, таких как Совбез ООН", - заявил Гукасян.

Он разделяет мнение, что демарши армянских властей в ОДКБ являются требованием западных партнеров, которые, по его словам, поставляя вооружение, требуют от Армении "исключить игру на двух площадках". "Запад согласился на поставки вооружения формальному союзнику России при условии, что армяно-российские договора останутся на бумаге и не будут выполняться Арменией... Однако армянские власти не ставят вопрос о разрыве договоров с Россией... Армения сохраняет договора с Россией, потому что не исключает, что Россия победит на Украине, Украина войдет в Союзное государство. Армянские власти не исключают, что и сами войдут в Союзное государство, поэтому и сохраняют договора с Россией", - предположил политолог.

Армения пытается маневрировать в этой сложной геополитической ситуации, добавил он. "Армения должна стремиться к международному нейтралитету, который позволил бы проводить политику в условиях конкуренции геополитических проектов", – заключил Гукасян.

"Кавказский узел" также писал, что Франция поставила Армении партию бронеавтомобилей в рамках заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены и комплектующие для броневиков. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, это может помешать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану.

19 ноября стало известно, что индийский производитель артиллерийских установок объявил о планах поставить Армении партию самоходных гаубиц.

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