Аналитики оценили попытки вовлечь Армению в союзный проект с Россией

28 декабря 2022, 03:00

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Армению пытаются сделать третьим членом Союзного государства России и Белоруссии, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян, упомянув о давлении на страну с целью реализации азербайджанского проекта коридора через Мегри. Россия заинтересована поставить Армению в еще более зависимое положение, чем сейчас, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Посол Белоруссии в Армении Александр Конюк заявил 26 декабря о «заинтересованности армян во вступлении страны в союзное государство». В ходе конференции «Актуальные направления развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве» Александр Конюк заявил, что «в союзном государстве не хватает третьей страны», пишет news.am.

Союзное государство - надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным и прочими пространствами. В апреле 1997 года в Москве президенту Белоруссии и России подписали Договор о Союзе Белоруссии и России, а договор о создании союзного государства был подписан также в Москве в декабре 1999 года, говорится на сайте союзного государства.

Дипломат добавил, что «сам отслеживал и смотрел, как реагируют братья-армяне, и они его поддержали». «При этом я не называл конкретной страны. Уверен, что союзное государство будет развиваться», - добавил он.

Конюк напомнил, что «после приезда Путина [в Белоруссию] поставлены на боевую готовность ЗРК «С-400» и «Искандеры». "Более того, Россия оказывает помощь в подготовке экипажей боевых самолетов, которые несут специальное вооружение. Вот она конкретика интеграционного процесса в рамках союзного государства. Вдоль нашей границы создаются военные базы, поэтому у нас с Россией другого выбора нет", - заявил Конюк.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал заявление Конюка. "Надо понять, кого он имеет в виду под братьями-армянами. Возможно, в оппозиции есть люди, которые являются его братьями и отреагировали таким образом. Конституция Армении провозгласила Армению как суверенное государство, оно останется суверенным. Наша миссия заключается в том, чтобы защитить суверенитет Армении", - приводит его слова "Общественное телевидение Армении".

Он также отметил, что на Армению оказывается большое давление в части создания союзного государства. Он заявил, что Ереван принуждают предоставить Азербайджану коридор через свою суверенную территорию, в этом же контексте он упомянул Бердзорский (Лачинский) коридор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Армена Григоряна провокационным. "Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - приводит его слова "Интерфакс".

Москва, а также пророссийские политические силы оказывают давление на Армению, в том числе в плане вступления в союзное государство, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

«Ситуация в Бердзорском коридоре – один из способов. Азербайджанские «экологи» блокировали коридор с одной стороны, а с другой стороны его закрыли российские «миротворцы». Это называется «наезд», «загнать в угол»», - сказала она 27 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. На 16-й день блокады 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить по Лачинскому коридору участников автопробега из Еревана в Степанакерт в связи с тем, что не могут дать гарантии их безопасности.

Она считает, что России нужна не зависимость Армении и не лояльность: Москва пытается к 100-летию создания СССР 30 декабря анонсировать новый «союзный» проект, и Армения в этом вопросе имеет знаковое значение. "Одной России с Белоруссией для большого проекта не хватит", - отметила Айрумян.

Кроме того, по ее мнению, России нужна Армения и для обхода западных санкций, хотя уже сейчас, наверняка, действуют какие-то схемы, о чем свидетельствует рост реэкспорта Армении.

Она также высказала сомнение, что у России есть цель рекрутировать жителей Армении. "Желающие воевать в Армении могут вступить на контрактную службу в самой Армении, благо, сейчас платят за это неплохо <...> Не думаю, что Россия кого-то в Армении рекрутирует», - заключила Наира Айрумян.

Глава Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян сомневается, что на Армению оказывается какое-либо давление для ее присоединения к союзному государству России и Белоруссии. Если кто и оказывает давление на Армению, то, по его мнению, это США, Франция и Евросоюз.

По его словам, Армения – это союзник России и находится в одном лагере с ней против Запада. «Какого-либо давления со стороны руководства России на руководство Армении я не вижу, я вижу солидарность, взаимопонимание и совместную работу. Власти Армении любой ценой хотят сохранить свою власть. И как один из способов сохранения власти они рассматривают вступление в союзное государство, что гарантирует им бессменную пожизненную власть», - отметил корреспонденту «Кавказского узла».

Своим заявлением глава Совбеза Армении Армен Григорян, по мнению Гукасяна, хочет представить программу правительства народу под видом того, что это происходит под давлением.

Присоединение Армении к союзному государству, по мнению Гукасяна, не связано с намерением лишить ее суверенитета. Это связано с гораздо более широким геополитическим планом России – обеспечить политический контроль и экономическое единое пространство на постсоветской территории.

Кроме этого, по ее словам, руководство РФ считает, что урегулировать армяно-азербайджанский и карабахский конфликты можно вступлением Армении и Азербайджана в союзное государство. В этом случае карабахский вопрос из сферы международных отношений перейдет в сферу внутригосударственных отношений, а судьба жителей Нагорного Карабаха будет зависит не от их самоопределения, а от решения руководства союзного государства.

Для Азербайджана присоединение к союзному государству, как считает Гукасян, это единственный способ игнорировать право на самоопределение жителей Нагорного Карабаха. Дополнительной мотивацией для Баку является то, что Азербайджан в нарушение своих международных обязательств расчленил территорию Нагорного Карабаха. «Он практически оккупировал территорию Нагорного Карабаха, потому что с точки зрения международного права эти территории являются спорными. Россия в свою очередь пошла на интервенцию по приглашению», - отметил Гукасян.

Политолог добавил, что со стороны США, Франции и ЕС была острая борьба, они прилагали все усилия, чтобы между Арменией и Азербайджаном был заключен мирный договор, а ситуация вокруг Нагорного Карабаха вернулась в законное поле международного права. Однако, по существу, эта программа провалена. В ответ на требование Запада началась блокада Нагорного Карабаха и шантаж гуманитарной катастрофой, цель которой была озвучена руководствами Армении и Нагорного Карабаха – предоставление мандата российским войскам.

«Этот шантаж не увенчался успехом, тогда посредством руководства Армении было озвучено новое предложение – восстановить трехсторонний формат МГ ОБСЕ, либо создать новый. Но, учитывая то, что многие страны ОБСЕ считают Россию нарушителем Хельсинкского акта <...> то, соответственно, и речи не может ни о каком формате, в составе котором должна быть Россия в качестве сопредседателя», - отметил Гукасян.

После того, как все эти предложения были отвергнуты, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян озвучил очередной вариант – шантаж союзным государством. Это происходит потому, что Запад не просто в виде ультиматума предложил до конца года урегулировать конфликт, но и заявил о своих действиях в одностороннем порядке в случае, если Армения и Азербайджан уйдут от решения конфликта. И в числе односторонних действий может быть ввод войск США в Грузию, а со стороны Франции – реализация положений резолюции Сената, отметил политолог. «Все это наглядно показывает, почему Москва и Баку устроили блокаду, почему Армения стала рупором РФ. Над всем этим висит дамоклов меч США, Франции и ЕС, и очень сильно может ударить Азербайджан, Армению и РФ», - отметил он.

Но для того, чтобы Армения присоединилась к союзному государству, как он отметил, по Конституции, нужно будет провести в стране референдум. «Но не думаю, что кто-то захочет разделять вместе с РФ ответственность за последствия ее политики <...> Поэтому всякий референдум может закончиться большим провалом», - резюмировал он.

По словам директора Института Кавказа, политолога Александра Искандаряна, в реальности союзное государство таковым не является. Это скорее гармонизация бюджета Белоруссии за счет политического союза с Россией.

Он отметил, что Армения во многих сферах на сегодняшний день уже находится в большей степени в зависимости от России, чем Белоруссия, которая, в частности, не испытывает такую острую нужду в поддержке в сфере безопасности, какую испытывает Армения.

Заявления о союзном государстве, как в Армении, так и в России или Белоруссии, по мнению Искандаряна, пытаются использовать, как название для большей зависимости, в основном как «пугалку». Причины, по которой они это говорят, у всех разные. В Армении – это опасение еще большей зависимости от России, либо, наоборот, желание такой зависимости. В то же время, по его словам, сложно представить, что какая-либо форма такой зависимости может что-то дать Армении. «Сегодня мы видим, что довольно серьезное взаимодействие Армении с Россией не приводит к желаемым для Армении результатам. У России нет ни желания, ни возможностей, чтобы Армения эти преференции получала», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Искандарян.

Свою зависимость от России, по его словам, Армения еще больше углубила сразу после карабахской войны в 2020 году, ввиду того, что физическую безопасность жителей Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы. Избежать каких-то санкций посредством Армении, по мнению политолога, у России возможностей нет. Весь интерес России в том, чтобы Армения была в союзном государстве - еще большая зависимость Армении в некоторых сферах.

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