Глава Совбеза Армении сообщил об обсуждениях выхода страны из ОДКБ

15 мая 2023, 15:15

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Власти Армении обсуждали выход из Организации договора о коллективной безопасности, поскольку не получили ожидаемой поддержки во время эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Власти Армении также критиковали российских миротворцев в связи с блокадой Лачинского коридора азербайджанскими пикетчиками. 22 декабря 2022 года Никол Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, из-за которого стала возможной длительная блокада Лачинского коридора. О причинах недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что власти Армении обсуждали выход из ОДКБ. "Если честно, да, такие обсуждения были, это естественная реакция", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Новая газета Европа".

Григорян пояснил, что власти Армении "ожидали от ОДКБ, что она сработает" в сентябре 2022 года во время обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. "Она не сработала", - отметил секретарь Совбеза.

По его словам, в последние годы "архитектура безопасности" в регионе "кардинально изменилась". "Раньше всё было ясно и понятно. Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема». В ответ скажут: «Окей, дорогой, мы поможем». Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Механизмы, которые должны были обеспечить безопасность Армении, рухнули, новые не созданы", - приводятся в публикации слова Григоряна.

Ранее, в начале мая, выступая в Центре трансатлантических отношений в Праге, Никол Пашинян констатировал в отношениях с ОДКБ "определенные сложности", сообщает "Новости-Армения". "Мы считаем, что ОДКБ не смогла выполнить те обязательства, которые имеет перед Арменией. В прошлом [2022] году мы не смогли прийти к консенсусу с ОДКБ. Мы заявили о своей позиции и выразили Организации наше недовольство. Мы откровенны и прозрачны, и это создает дополнительные сложности", – привело слова премьера издание.

Международный договор о коллективной безопасности действует с 20 апреля 1994 года и заключается сроком на пять лет, следующая пролонгация будет 20 апреля 2024 года, рассказал «Кавказскому узлу» армянский политолог и правовед Андриас Гукасян. По его словам, если страна решает покинуть ОДКБ, она должна за шесть месяцев до продления договора известить организацию о своем выходе соответствующей нотой. Согласно Конституции Армении, чтобы принять решение о выходе из ОДКБ, должен быть проведен референдум.

Напомним, главы Минобороны Армении и России подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) 30 ноября 2016 года. В рамках объединенной группировки войск неоднократно проводились военные учения. В мае 2021 года Никол Пашинян попросил Владимира Путина предоставить помощь, в том числе военную, для разрешения ситуации на границе с Азербайджаном. Также Армения обратилась в ОДКБ, но в организации ответили, что не рассматривают отправку военных в Армению, и предложили решить ситуацию политическим путем. После этого со стороны как властей, так и жителей Армении стала звучать критика в адрес ОДКБ.

На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал девять членов, сейчас их шесть: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ряды организации покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, по итогам которого Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Пашинян заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это может означать отказ организации от союзнических обязательств.

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении меры поддержки, в частности, речь шла об отправке на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации. Пашинян на это заявил, что предложенные меры помощи "не содержали конкретики и политических оценок" эскалации конфликта, и что без этих оценок наблюдателям ОДКБ там нечего делать.

Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ значимых последствий для Армении не повлечет, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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