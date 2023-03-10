Армения отказалась от квоты на должность заместителя генсека ОДКБ

10 марта 2023, 15:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

МИД Армении направил в Организацию договора коллективной безопасности предложение об отказе от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы.

14 мая 2021 года стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ в связи с проникновением азербайджанских военных на ее территорию. В организации в ответ заявили, что не рассматривают отправку военных в Армению, и призвали власти этой страны решить ситуацию политическим путем. После этого обострения ситуации на границе в сентябре 2022 года как со стороны властей Армении, так и со стороны жителей страны стала звучать критика в адрес ОДКБ. В частности, участники митинга в Ереване 18 сентября 2022 года заявили, что Армении следует выйти из этой организации и найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном

Армения направила предложение об отказе от своей квоты замгенсека ОДКБ., об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, Армения представила предложение об отказе своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

"Мы представили соответствующее предложение в ОДКБ", - привело его слова "Арменпресс"

На сайте Организации Договора о коллективной безопасности информации об этом на 15.10 мск нет.

У генерального секретаря ОДКБ, пост которого занимает Имангали Тасмагамбетов (Казахстан), три заместителя: Валерий Семериков (Россия), Самат Ордабаев (Казахстан), Тахир Хайрулоев (Таджикистан), следует из информации на сайте организации.

Генсек назначается на трехлетний срок, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года этот пост занимает Тасмагамбетов. Назначение на должности по квоте осуществляется генсеком на ротационной основе через каждые три года по представлению государств - членов ОДКБ. Количество таких должностей в секретариате закрепляются за странами пропорционально их взносам в бюджет, сообщило сегодня ТАСС.

Одновременно с назначением нового генсека председательства в организации перешло от Армении к Беларуси, сообщило 1 января агентство.

13 февраля на встрече с генсеком ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо "попробовать решить" проблемы, которые существуют, "особенно на границах государств - членов ОДКБ", упомянув Кавказ и Центральную Азию. "Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена", - приводятся его слова на сайте президента Беларуси

Напомним, 23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, по итогам которого Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Пашинян заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это может означать отказ организации от союзнических обязательств.

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении меры поддержки, в частности, речь шла об отправке на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации. Пашинян на это заявил, что предложенные меры помощи Армении "не содержали конкретики и политических оценок" эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана, и что без этих оценок наблюдателям ОДКБ там нечего делать.

Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ значимых последствий для Армении не повлечет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.