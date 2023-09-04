Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности

04 сентября 2023, 08:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. В результате сейчас они вынуждены заниматься диверсификацией безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории – премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

При выстраивании стратегической безопасности властям Армении не стоило рассчитывать только на Россию. Это было ошибкой, заявил Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

В результате Армения сейчас вынуждена заниматься диверсификацией безопасности, пояснил он. "Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", – привел слова Пашиняна 3 сентября "Интерфакс".

Премьер-министр Армении также заявил, что российские миротворцы не выполняют свою миссию. "Российские миротворческие силы не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением (от 9 ноября 2020 года). И это повод для серьезного беспокойства", – отметил он.

Москва пока комментировала слова Пашиняна. Ранее, в декабре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал претензии Еревана: он не согласился с доводами Пашиняна, критиковавшего миротворцев за бездействие после начала блокады Лачинского коридора. Песков подчеркнул, что российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка в Лачинском коридоре, отмечает "Газета.ру".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.