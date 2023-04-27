Александр Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе

27 апреля 2023, 09:45

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Новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен уроженец Краснодарского края генерал-полковник Александр Ленцов.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января 2020 года стало известно, что Александр Ленцов был назначен советником министра обороны России.

Новым командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе стал генерал-полковник Александр Ленцов, сообщило Минобороны России. "С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Ленцов", – привело 26 апреля РИА "Новости" сообщение министерства.

Ленцов родился 20 декабря 1956 года в поселке Холмский в Краснодарском крае. В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1989 году Военную академию имени Фрунзе. С 2013 по 2020 год был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, является президентом Международной федерации танкового биатлона. 30 марта 2016 года был назначен заместителем командующего по комендатурам группировки вооруженных сил России в Сирии, передал 26 апреля "Коммерсант".

Напомним, 11 ноября 2020 года командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе был назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который является уроженцем села Чинар Дербентского района Дагестана. 7 сентября 2021 года он покинул этот пост.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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