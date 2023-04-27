27 апреля 2023, 09:45

Александр Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен уроженец Краснодарского края генерал-полковник Александр Ленцов.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января 2020 года стало известно, что Александр Ленцов был назначен советником министра обороны России.

Новым командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе стал генерал-полковник Александр Ленцов, сообщило Минобороны России. "С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Ленцов", – привело 26 апреля РИА "Новости" сообщение министерства.

Ленцов родился 20 декабря 1956 года в поселке Холмский в Краснодарском крае. В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1989 году Военную академию имени Фрунзе. С 2013 по 2020 год был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, является президентом Международной федерации танкового биатлона. 30 марта 2016 года был назначен заместителем командующего по комендатурам группировки вооруженных сил России в Сирии, передал 26 апреля "Коммерсант".

Напомним, 11 ноября 2020 года командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе был назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который является уроженцем села Чинар Дербентского района Дагестана. 7 сентября 2021 года он покинул этот пост.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мурадов оценил результат своей работы в Нагорном Карабахе", "Бакинские аналитики объяснили роль миротворцев в Лачинском коридоре", "Жители Степанакерта сообщили о планах вернуться домой".

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 09:12

27 апреля 2023, 08:56

27 апреля 2023, 08:18

27 апреля 2023, 07:22

  • Власти признали справедливыми требования жителей Куруша

    В селе Куруш Докузпаринского района представители власти встретились с местными жителями, которые ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину на необоснованную передачу пастбищных земель в пользу нацпарка "Самурский". По итогам встречи принято решение пересмотреть границы нацпарка с учетом пожеланий сельчан, отчиталась районная администрация.

27 апреля 2023, 06:27

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи