Азербайджанские экоактивисты анонсировали разблокировку Лачинского коридора

28 апреля 2023, 16:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Акция в Лачинском коридоре будет приостановлена сегодня в 17.00 мск, пообещали азербайджанские экоактивисты. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокируют автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Они требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня Лачинский коридор оставался перекрытым 138-е сутки.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Азербайджанские экоактивисты, который блокируют движение по Лачинскому коридору заявили, что приостановят акцию протеста, в связи с установкой Азербайджаном погранично-пропускного пункта на границе с Арменией в начале дороги, сообщило сегодня Minval.Az.

"Учитывая частичное достижение своих требований, а также неоднократное обращение представителей государства, мы, экоактивисты и молодые волонтеры, приняли решение с 18.00 (17.00 мск) 28 апреля 2023 года временно приостановить акцию протеста", — процитировало агентство "Азертадж" заявление участников акции. Они пояснили, что установка КПП на Лачинской дороге означает, что участники акции частично достигли своих целей.

Объект в начале Лачинской дороги теперь официально называется "пограничный пропускной пункт, отметил 26 апреля автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Азербайджанские пограничники построили свой ППП и подняли флаг буквально на расстоянии нескольких метров от крупного российского пункта РМК, на границе в Лачине", - написал он.

Экоактивисты тем не менее заявили о возможности возобновления протестов. "Наши требования к командованию миротворческого контингента о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и об обеспечении проведения мониторинга экологических и других последствий остаются в силе, и если эти требования не будут выполнены, мы оставляем за собой право возобновить акцию", - говорится в заявлении.

Этому решению предшествовала встреча группы участников акции со специальном представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым. Он отметил, что после установки КПП ситуация изменилась и предложил приостановить акцию. Экоактивисты в ответ заявили, что акция не достигла поставленной цели, так как не обеспечена возможность проведения мониторинга на месторождениях, сообщило сегодня агентство "АПА".

"Кавказский узел" также писал, что по мнению российских политологов, Минобороны заменило командующего российским миротворческим контингентом на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, полагая, что назначенный на должность Александр Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта, чем его предшественник. Действовать новому командующему придется на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия российских миротворцев в регионе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.