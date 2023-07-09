Подача газа в Нагорный Карабах вновь перекрыта

09 июля 2023, 17:11

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Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, сообщили в правительстве непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта стало известно, что Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах. Подача газа была восстановлена вечером 8 июля, это обнадежило жителей непризнанной республики.

«Давление газа в единственном газопроводе Армения-Арцах (Нагорный Карабах) начало падать, это означает, что азербайджанская сторона закрыла задвижку на газопроводе, - сообщил Инфоштаб Нагорного Карабаха в 14.00. За 210 дней блокады Арцаха подача газа была нарушена Азербайджаном в общей сложности на 143 дня, подсчитали в правительстве.

«Арцахгаз» поставляет накопленный в трубопроводе газ только на АЗС, прекращая работу по восстановлению газоснабжения остальных потребителей – то есть в дома граждан газ поступать не будет», - сообщил коррпепсонденту "Кавказского узла" представитель компании. Он призвал граждан к бдительности, отметив, что «на участок внутридомовой сети уже закачано определенное количество газа».

Напомним, ранее стало известно, что с 8 июля в Нагорном Карабахе запрещена уличная торговля, а для поставщиков сельхозпродукции на центральных рынках отведены специальные места, освобожденные от арендной платы. Эти меры введены из-за нехватки продовольствия, возникшей в результате блокады.

Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана блокировали Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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