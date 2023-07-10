Общественные организации Нагорного Карабаха потребовали санкций против Азербайджана

10 июля 2023, 21:48

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Игнорирование требований международных структур по Лачинскому коридору должно стать основанием для санкций в отношении Азербайджана, заявили представители 28 карабахских общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания. Власти ввели ограничения на продажу и распределение продуктов питания, а жители опасаются их отсутствия. Также на фоне очередного отключения газа введены ограничения на работу траспорта.

28 карабахских НПО подписали открытое письмо с требованием защитить безопасность армян Нагорного Карабаха, признав их право на самоопределение. "Народ Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), находящийся перед лицом угрозы геноцида, обращается ко всем странам и народам мира, а также к международным организациям, призванным обеспечивать надлежащее исполнение международного права", - говорится в документе.

Авторы обращения отметили, что Азербайджан, "демонстрируя преступное своеволие, тем самым противопоставляя себя цивилизованному миру", не выполняет решения международных организаций по Лачинскому коридору - резолюции Европарламента от 19 января 2023 года и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 22 июня 2023 года, решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 декабря 2022 года и Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года. При этом "с 15 июня 2023 года Азербайджан ужесточил блокаду Нагорного Карабаха, заблокировав гуманитарные перевозки, осуществляемые МККК и российским миротворческим контингентом", - подчеркивается в обращении.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

"Президент Азербайджана открытым текстом позволяет себе угрожать представителям международного сообщества, не разделяющим его подход к решению вопроса Арцаха, полагая при этом, что международное право целиком и полностью на стороне Азербайджана", - говорится в открытом письме неправительственных организаций Нагорного Карабаха.

Авторы обращения призвали представителей зарубежных стран и международных организаций "ввести санкций против Азербайджана" и подчеркнули, что "единственной надёжной гарантией соблюдения прав и безопасности" жителей Нагорного Карабаха "является признание независимости Республики Арцах, которое основывается на праве народов на самоопределение, закреплённом в международном праве, и свободном волеизъявлении народа Арцаха", указано в документе.

"Арцах – не "территория", доставшаяся кому-то по праву сильного, а наша Родина, где мы имеем полное и неотъемлемое право на безопасную жизнь. Арцах – не просто горстка из 120 тысяч человек, не считая около 30 тысяч вынужденно переселённых арцахцев, изгнанных из своих домов по итогам военной агрессии Азербайджана в 2020 году. Сегодня Арцах – это проверка на декларируемые демократическим миром ценности и лакмусовая бумага миропорядка", – заявили подписавшиеся под документом НПО Нагорного Карабаха.

Под обращением, которое размещено на официальной странице офиса омбудсмена Нагорного Карабаха в соцсети Facebook*, подписались, в частности, общественные организации "Независимый центр стратегических исследований", "Совет старейшин Арцаха", "Союз родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих в третьей Арцахской войне" и другие.

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