Алиев предложил армяно-азербайджанские переговоры провести в Грузии

08 октября 2023, 21:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в Грузии после прекращения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября Ильхам Алиев отказался от участия в намеченной на 5 октября встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, заявив, что Армения надеялась на этой встрече подписать мирный договор. 5 октября Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Сегодня, во время визита в Тбилиси Алиев заявил о своей готовности инициировать двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии, если Армения даст сигнал о своем согласии участвовать в этом дипломатическом процессе, сообщает издание Turan.az.

"Уникальное положение Грузии, граничащей как с Арменией, так и с Азербайджаном, что делает ее многообещающим посредником в усилиях по содействию диалогу между этими соседними странами", - говорится в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В случае согласия Армении Алиев подтвердил, что двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии незамедлительно начнутся по соответствующим каналам.

Отметим, что днем ранее, 7 октября Алиев заявил главе Совета Евросоюза Шарлю Мишелю, что "восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.