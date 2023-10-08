08 октября 2023, 21:40

Алиев предложил армяно-азербайджанские переговоры провести в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в Грузии после прекращения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября Ильхам Алиев отказался от участия в намеченной на 5 октября встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, заявив, что Армения надеялась на этой встрече подписать мирный договор. 5 октября Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Сегодня, во время визита в Тбилиси Алиев заявил о своей готовности инициировать двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии, если Армения даст сигнал о своем согласии участвовать в этом дипломатическом процессе, сообщает издание Turan.az.

"Уникальное положение Грузии, граничащей как с Арменией, так и с Азербайджаном, что делает ее многообещающим посредником в усилиях по содействию диалогу между этими соседними странами", - говорится в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

 В случае согласия Армении Алиев подтвердил, что двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии незамедлительно начнутся по соответствующим каналам.

Отметим, что днем ранее, 7 октября Алиев заявил главе Совета Евросоюза Шарлю Мишелю, что "восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении".

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Примечание:

"Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Азербайджан сообщил об аресте бывших руководителей Карабаха", "Баку требует гарантии безопасности коридора в Нахичевань".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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