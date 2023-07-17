Бакинские аналитики оценили итоги переговоров Алиева и Пашиняна

17 июля 2023, 13:59

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Заявление Шарля Мишеля по итогам очередной встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна свидетельствует об удовлетворительном для Азербайджана раунде переговоров, указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля. Баку и Еревану удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил Мишель по итогам встречи.

Несмотря на заявленный Мишелем прогресс, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

В итоговой речи Шарль Мишель "как всегда" старался оставаться сбалансированным и обошел конфликтные темы, на которые одна из сторон могла негативно реагировать, обратил внимание депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков. "Мишель был оптимистичным. Чувствовалось, что встреча была напряженной и продолжается по закрытой связи. Видимо, в Брюсселе хотят к концу лета, к саммиту Европейского сообщества в Гранаде, привести две стороны конфликта к прорыву в переговорах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что речь идет о личной инициативе Шарля Мишеля, а не политике Евросоюза.

Слова Мишеля о возможности использования Агдамской дороги Мусабеков связал с возможностью снабжения жителей Карабаха газом и другими необходимыми товарами через территорию Азербайджана. «Мишель фактически указал, что у армян Карабаха есть открытая дорога, и не надо говорить о блокаде», - указал депутат. Он также обратил внимание на призыв Мишеля к Баку открыть Лачинскую дорогу для бесперебойного использования армянами, и добавил, что Баку не против, но "мешает стрельба с армянской стороны".

Шарль Мишель продолжил логику создателей советской Нагорно-Карабахской автономной области, исходивших из географической зависимости региона от Азербайджана, а не от Армении, куда дороги закрываются в зимнее время, считает депутат.

"США и Евросоюз выступают за прямой диалог между Ханкенди (армянское название – Степанакерт. – Прим. "Кавказского узла") и Баку, без обращения к третьим посредникам, и готовы поддержать политически и финансово переговоры между Баку и Ереваном. Думаю, это продуктивное отношение, которое надо приветствовать", - сказал Расим Мусабеков.

Политический обозреватель, бывший советник президента Гейдара Алиева Эльдар Намазов обратил внимание на язык итогового документа. Он выделил приверженность сторон Алма-атинской договоренности о границах, встречу представителей двух стран на границе без участия российских посредников, и необходимость незамедлительного начала строительства железной дороги через Зангезур с армянской стороны. Особое значение в словах Мишеля придается признанию легитимности Агдамской дороги для перевозки грузов в Карабах, считает Намазов.

"Мишель призвал к прямому диалогу между Баку и «населением Карабаха», а не народом. Это важно для Азербайджана, так как народ бывает в независимом государстве", - сказал Намазов корреспонденту "Кавказского узла".

В целом европейский формат переговоров движется к соглашению, предположил он. "Этот раунд можно рассматривать как удовлетворительный. Симптоматично, что встречу перенесли на неделю вперед, хотя обычно переносят на поздние сроки", - добавил Намазов.

На переговорах в Брюсселе не звучало осуждения «блокады» армян Карабаха, а жителей Карабаха Мишель назвал «населением», а не «народом», обратил внимание и политический аналитик, бывший научный сотрудник Академии наук Азербайджана Эльдар Гинесли.

"Что касается вопроса «безопасности армян», то Шарль Мишель выразил поддержку Евросоюзом "прямого диалога между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области". Этот диалог "должен придать уверенность, столь необходимую всем участникам процесса". Вот такой рецепт предлагает ЕС для «безопасности армян». И больше ничего по этой теме", - сказал Гинесли корреспонденту "Кавказского узла".

Судя по словам председателя Евросовета об открытии коммуникаций, строительство железной дороги через Зангезурский коридор даже не начиналось, несмотря на три встречи по этому вопросу под эгидой России, отметил Гинесли. "Там каждый раз заявлялось об успехе и скором начале строительных работ. ЕС готов оказать финансовую помощь, чтобы немедленно начать строительство. Обсуждались вопросы транспортных отношений, при осуществлении которых должны уважаться принцип суверенитета, то есть коммуникации должны быть просто коммуникациями и не контролироваться третьими сторонами", - сказал он.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили тогда, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Глава Клуба политологов Южного Кавказа Илгар Велизаде счел примечательным то, что Мишель назвал прошедшую встречу «последней в серии интенсивных и продуктивных встреч на высоком уровне». По сути, глава Евросоюза подвел итоги всего раунда дипломатической активности последнего времени, отметил Велизаде.

"Происходит то, что в конфликтном прошлом стороны называли «субстантивными переговорами». Но тогда до субстантивных переговоров дело так и не дошло. Теперь, после взаимного подтверждения территориальной целостности, возврата назад быть не должно. Остается заверить все на бумаге", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, на встрече в Кишиневе 1 июня Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной. С 27 по 29 июня в Вашингтоне проходил новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. 27 июня на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

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