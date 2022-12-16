Тенденция к героизации бывших заключенных встревожила осетинских журналистов

16 декабря 2022, 07:16

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Информация о гибели на Украине осужденного члена банды Аслана Гагиева и награждении его медалью изменила у части осетинского общества отношение к нему в лучшую сторону, и это тревожный знак на фоне сведений об отправке на Украину и других заключенных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре родственники Регины Гагиевой попросили проверить информацию, что Вадиму Техову, осужденному на 16 лет за ее убийство во Владикавказе, удалось освободиться из колонии в Ставропольском крае. До этого в сети появилось видео с Теховым, одетым в камуфляжную одежду. Утверждалось, что его задержали за распространение наркотиков среди военнослужащих.

Осужденных за тяжкие преступления, не отбывших сроки, вербует для участия в боевых действиях ЧВК "Вагнер", обещая им свободу. Один из их бойцов Павел Николин, заключенный уфимской колонии, в декабре был задержан после стрельбы в полицейских в Новошахтинске. Стрельбу по полицейским он объяснил тем, что перепутал их с украинскими военными. В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских колониях сократилось беспрецедентно - на 23 тысячи человек, объяснить это можно только вербовкой в ЧВК "Вагнер", указала "Медиазона"* в своем материале от 18 ноября.

На Украине погиб Олег Дзарахохов, который отбывал 19-летний тюремный срок в колонии и стал бойцом "Вагнера", еще несколько осужденных членов банды Аслана Гагиева хотят присоединиться к этой ЧВК, сообщил журналист издания "Коммерсант" Заур Фарниев в своем Telegram-канале 14 декабря. Сведения о том, что осужденные по делу группировки Гагиева заявили о желании присоединиться к "вагнеровцам", поступили из неофициальных источников, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о гибели Олега Дзарахохова и его посмертном представлении к медали «За Отвагу» 13 декабря в Telegram-канале "Военкор Ярем" и вызвала резонанс в социальных сетях. В Instagram**-паблике chp.ossetia пост о "героически" погибшем Дзарахохове получил бурное обсуждение, набрав к 5.00 мск сегодня 431 комментарий, тогда как большинство публикаций на странице имеет не более 100 комментариев.

12 июня 2013 года во Владикавказе был убит предприниматель Алан Торчинов. На следующий день людей, пришедших на его похороны, обстреляли неизвестные из проезжавшей машины. Во время обстрела погибли Аслан Торчинов и Албег Плаев, Асланбек Торчинов и его брат Тамерлан получили ранения, но выжили. 2 февраля 2015 года правоохранители Северной Осетии сообщили о задержании 35-летнего Олега Дзарахохова, который, по версии следствия, организовал расстрел людей на похоронах Алана Торчинова и был членом преступной группировки Гагиева. В мае 2016 года суд приговорил Дзарахохова к 19 годам колонии строгого режима.

Многие комментаторы под постом о Дзарахохове с уважением высказываются про его жизненный путь. "Мужчина, достойно показавший себя во время Бесланской трагедии, вдруг оказался замешанным в очень тяжких преступлениях. Но жизнь дала ему шанс уйти достойно (...) Не мне судить. Но это лучше, чем ждать окончания своих дней за решёткой", - написал kantemirovboris, которого поддержали 186 пользователей. "Отмыл свои грехи ценою своей смерти", - считает ani1ri1, еще 28 пользователей с ним солидарны.

Жители Северной Осетии испытывают двойственные чувства по отношению к осужденным, которые выходят из колоний и отправляются в составе ЧВК "Вагнер" на Украину. «Большая часть недоумевает как такое вообще возможно, что люди, которых обвиняли в убийствах, организациях банд, изнасилованиях, могут вернуться в общество амнистированными. Это очень многим не нравится, но другие считают это правильным. Сказать, что какая-то из этих частей общества преобладает мне трудно, потому что опросов никто не проводил. Мое мнение – это чревато для нас всех», - заявил Фарниев.

Отношение жителей Северной Осетии к осужденным "вагнеровцам" часто зависит от того, какая судьба постигла того или иного человека, считает блогер, автор Telegram-канала об Осетии Rajdian Алик Пухаев.

«Если, например, речь идет об убийце, который пал в бою, то отношение к нему после смерти, особенно если она снабжена героической аурой, становится более мягким, люди склоны говорить, что своей кровью он смыл грехи. То есть популярной становится формулировка «он был преступником, но погиб как настоящий воин». Если же преступник был пойман с наркотиками, реакция очень негативная, много заявлений о том, что таких людей нельзя отпускать. То есть все зависит от судьбы преступника: если он погиб, то общество лояльно к нему, так как непосредственной угрозы от его возвращения уже не чувствует, готово героизировать его», - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Феномен героизации бывших заключенных считает опасной тенденцией осетинский журналист и блогер Батраз Тигиев. «Мне кажется, тут стоит говорить не только об осетинском обществе, эти материи не имеют «геотега» и лежат в плоскости общечеловеческих ценностей, уголовного права и системы исполнения наказаний. Страшен сам факт, что уголовники, убийцы, грабители и насильники массово вышли из тюрем с гарантией амнистии, а государство отдало весь этот процесс на откуп частной компании. Что потом будет с этими людьми, которым повезет не погибнуть, какое занятие они себе найдут в мирное время – это вопросы, на которые, судя по всему, государство решило не отвечать. Тот факт, что эти уголовники получают какие-то награды за мужество, за доблесть, что их биографии, возможно, будут изучать в школах, а детям они будут приводиться в пример, – катастрофа национального масштаба», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политический журналист Руслан Тотров считает, что в Северной Осетии достаточно широко героизируют заключенных, вступивших в ЧВК "Вагнер". Он отметил, что в Северной Осетии и раньше находились публично сочувствующие членам группировки Аслана Гагиева, эти люди "представляли робингудами" осужденных.

«В принципе большинство всегда готово вставать по одну сторону с теми, кто обладает силой в конкретный исторический момент, какие бы бесчинства они ни творили. Есть прослойка тех, кто понимает весь ужас, безысходность и абсолютную аморальность происходящего сейчас, это, конечно же, меньшинство. Мне очень постыдным и циничным представляется то, что сейчас происходит. Мы в режиме реального времени наблюдаем, как трагично смещаются человеческие ценности в той же отдельной взятой Северной Осетии. Это тектонический сдвиг, который может привести к самым непредсказуемым последствиям», - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

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