Родственники Гагиевой потребовали проверить сведения об освобождении Техова

18 ноября 2022, 10:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Близкие Регины Гагиевой шокированы информацией о том, что Вадиму Техову, осужденному на 16 лет за ее убийство во Владикавказе, удалось освободиться из колонии в Ставропольском крае, сообщила сестра погибшей. Родственники потребовали проверить сведения об освобождении заключенного.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля 2021 года Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой, а также в побоях, угрозе убийством и покушении на убийство. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В своем последнем слове Вадим Техов признал вину и раскаялся. Потерпевшие, по словам их представителя, не поверили в искренность раскаяния.

Семья Гагиевых "шокирована" новостью о том, что Вадим Техов смог покинуть колонию, сообщила сестра убитой Роксана Гагиева. По ее словам, родственники Регины намерены разобраться в ситуации и ждут объяснений от начальника колонии в Ставропольском крае, в которую Техов был отправлен отбывать наказание.

"Естественно, мы будем разбираться в этой ситуации. В первую очередь нам хотелось бы услышать ответ от начальника тюрьмы, который его отпустил, зная, что он сидит по такой тяжелой статье", - приводит слова Роксаны Гагиевой "Основа".

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, из которого можно сделать вывод, что Вадиму Техову удалось оказаться в числе освобожденных российских заключенных, информирует издание.

О том, что Вадим Техов находится не в колонии, сообщил, в частности, телеграм-канал Baza 17 ноября. "Мужчину, осуждённого на 16 лет за убийство бывшей жены, задержали за распространение наркотиков среди военнослужащих", - поясняется в публикации. На размещенном там же видео мужчина в камуфляжной одежде, отвечая на вопросы человека за кадром, сообщает, что он из Владикавказа. "За что тебя задержали?" - спрашивает его человек за кадром. "Находился в нетрезвом виде", - отвечает мужчина. "Это чье?" - спрашивает человек за кадром, указывая на содержимое сумки. "Я не знаю, чье", - говорит в ответ мужчина на видео.

УФСИН по Ставропольскому краю, по состоянию на 10.15 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию об освобождении Техова.

Напомним, 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева в сентябре 2019 года получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. По версии следствия, на нее из ревности напал сбежавший из-под домашнего ареста 32-летний бывший полицейский Вадим Техов. Потерпевшими по делу проходили три человека: сестра Регины Гагиевой Роксана и двое молодых людей, которых, по версии следствия, Техов ранил ножом еще до убийства супруги.

Регина Гагиева скрывала, что подвергалась побоям, когда была замужем. Родственники узнали об этом лишь тогда, когда следы избиений уже "невозможно было скрыть", рассказала ранее "Кавказскому узлу" мать Регины Зема. Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили правозащитники.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.