Николин объяснил стрельбу по полицейским в Новошахтинске их сходством с украинскими военными

09 декабря 2022, 13:54

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Павел Николин, подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске, помещен под стражу, сообщили в суде. При этом Николин объяснил стрельбы по полицейским тем, что перепутал их с украинскими военнослужащими.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Следственный комитет сообщил, что мужчина, задержанный после стрельбы в полицейских в Новошахтинске, - 38-летний уроженец другого региона, ранее судимый за разбой. Дело расследуется по статьям УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, 6 декабря в пригороде Новошахтинска подозреваемый обстрелял из ручного пулемета сотрудников полиции, ранив одного из них. Стрелявший скрылся, но был задержан на территории cела Киселево Красносулинского района.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца Павла Николина, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Новошахтинске, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"В отношении подозреваемого Николина (...) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть по 6 февраля 2023 года включительно", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы "Интерфакс-Юг".

Сам Павел Николин объяснил стрельбы по полицейским тем, что перепутал их с украинцами, пояснив, что не дезертировал, а отбился от подразделения, в котором проходил службу. Павел Николин утверждает, что считал, что находится под Артемовском (Бахмут). "Я даже не знал, что пересек (границу), отстал от группы", - сказал Павел Николин. На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, подозреваемый заявил, что думал, что это украинцы. "Потому что были не по форме (одеты) и документы не предоставили", - сказал Николин, слова которого приводят РИА "Новости".

Напомним, источники в силовых структурах ранее сообщили, что полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь, предположительно, он может быть дезертиром. В город были стянуты силовики, а жителям рекомендовали оставаться дома. После того, как мужчину задержали, телеграм-канал Baza сообщил, что задержанным оказался бывший заключенный, боец ЧВК "Вагнер" по фамилии Николин, который отбывал срок в уфимской исправительной колонии.

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