Задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске

07 декабря 2022, 11:40

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Мужчина, подозреваемый в нападении на полицейских, найден в пустующем здании под Новошахтинском, сообщил глава Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", мужчина обстрелял сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска, один из силовиков получил ранение, сообщило МВД по региону 6 декабря. Источники в силовых структурах заявили, что полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь, предположительно он может быть дезертиром. В город были стянуты силовики, а жителям рекомендовали оставаться дома.

Глава региона сообщил сегодня, что нападавший задержан. "В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия", - написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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