Силовики стянуты в Новошахтинск после нападения на полицейских

06 декабря 2022, 16:41

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Раненый полицейский находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Ростовской области. Жителям Новошахтинска рекомендуется оставаться дома, сообщила администрация города. На въезде в город образовалась огромная пробка, силовики ограничивают движение на улицах Новошахтинска проинформировали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", мужчина обстрелял сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска, один из силовиков ранен, отчиталось сегодня МВД по Ростовской области. Полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь, предположительно он может быть дезертиром, сообщили источники в силовых структурах.

Раненый полицейский находится в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор ростовской области. Жителям Новошахтинска рекомендуется оставаться дома и не пытаться участвовать в задержании напавшего на сотрудников полиции, сообщила администрация города. На въезде в город образовалась огромная пробка, проинформировали местные жители.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что раненый полицейский доставлен в больницу. "Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал "Че по Ростову?" опубликовал видео с предполагаемым стрелком, снятое из автомобиля. На видеозаписи машина едет по проселочной дороге, навстречу ей идет мужчина в камуфляже.

Администрация Новошахтинска рекомендовала жителям оставаться дома. "В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации.

Движение общественного транспорта в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово Кундрюченский временно приостановлено, сообщило издание 161.ru со ссылкой на администрация города.

Также издание опубликовало фотографию одного из перекрестков в городе, который перекрыла машина Росгвардии, автомобили стоят в пробке.

В городе наблюдается скопление силовиков, сообщило сегодня "Коммерсант FM". "Город оцеплен, можно сказать, что в каких-то сферах работа парализована. Сейчас все направлено на то, чтобы найти стрелявшего, - говорится в публикации в Telegram-канале радиостанции.

На трассе М-4 «Дон» на въезде в город образовалась огромная пробка, сообщил "Блокнот Ростов-на-Дону". Из опубликованного на сайте издания видео следует, что легковые и грузовые машины выстроились в длинную очередь.

В связи с нападением начато расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа статья 317 УК РФ и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

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