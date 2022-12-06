06 декабря 2022, 14:22

Один силовик ранен при нападении в Новошахтинске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мужчина обстрелял сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска, один из силовиков ранен, отчиталось МВД по Ростовской области. Полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь, предположительно он может быть дезертиром, сообщили источники в силовых структурах.

МВД по Ростовской области сообщило о перестрелке в Новошахтинске "Сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска мужчина в камуфяже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску, сообщило со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области ТАСС.

В связи с ЧП в городе усилили меры безопасности в школах и детских садах, говорится в публикации. 

Мужчина вооружён ручным пулемётом. Его заметили полицейские, проверяя лесополосу в микрорайоне Новая Соколовка. Увидев это, неизвестный открыл огонь и сбежал, сообщило 1 rnd со ссылкой на источники в правоохранительных органах

В нападении подозревают дезертира, сообщил источник в силовых структурах. 

В город закрыли въезды и выезды в город. По периметру выставлены блок посты. Граждан оповестили о том, чтобы закрыли двери и не выходили на улицы. На помощь приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН,сообщило ростовское издание 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Кавказский узел" также писал, что  22 октября 2019 года произошла перестрелка на хуторе Чернозубов. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Восемь человек обвинены по делу о перестрелке в Чернозубове", "Дело украинского комбатанта дошло до суда", "СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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