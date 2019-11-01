Близкие погибших в перестрелке на хуторе Чернозубов озвучили опасения кровной мести

01 ноября 2019, 10:03

Хутор Чернозубов, где произошла перестрелка между чеченскими фермерами, патрулируют автоматчики, а родственники и знакомые погибших назвали реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров вылился в конфликт на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. В перестрелке погибли пять человек, еще двое были ранены. Дело расследуется по статье о групповом убийстве. Силовики задержали трех человек - Василия Дакишвили, которого считают организатором перестрелки, Мераба Маргошвили и жителя Ростова-на-Дону Салима Мусаева.

Трое погибших - из семьи Бациевых, еще двое – 35-летний Зураб Дакишвили и его знакомый, армянин Эдгар. В кровопролитии обе стороны винят друг друга, утверждая, что именно оппоненты первыми открыли огонь. Конфликт между двумя чеченскими семьями, одна из которых - выходцы из Грузии, приведет к кровной мести, предположили жители Чечни. Представитель Кадырова не убедил местную чеченскую общину, что конфликт между двумя семьями исчерпан. Вооруженные силовики взяли под охрану больницу, куда поступили двое раненных в перестрелке - Адлан Бациев и Балауди Хусиханов.

Корреспондент "Кавказского узла" 31 октября побывал на хуторе Чернозубов, расположенном в 60 километрах от поселка Орловского среди полей, на которых пасутся коровы и овцы местных фермеров. К хутору ведет грунтовая дорога. Чернозубов - маленький населенный пункт, в нем живет не больше сотни людей. В Чернозубове нет своей администрации, центральной улицы и продуктового магазина. Здесь много заброшенных домов, а домашний скот гуляет прямо по улицам.

При этом населенный пункт патрулируют три автоматчика Росгвардии. В поселке Орловском также наблюдается большое количество полицейских и росгвардейцев, которые патрулируют сам поселок и его окрестности. Силовики проживают в гостиницах "Заря" и "Тет-а-тет", а также в помещениях на территории завода "Корммаш". "Происшествий [близ Орловского] с 22 октября не было", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Росгвардии, отказавшийся представиться.

Сразу после перестрелки в поселке Орловском появилось много омоновцев и росгвардейцев, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" таксист Степан. "Были даже БТРы", - сказал он.

Одноэтажный дом семьи Бациевых расположен на окраине хутора. Когда корреспондент "Кавказского узла" приехал в Чернозубов, Бациевых там не оказалось, они собрались в другом доме многочисленной семьи Бациевых, где в этот день проходили поминки по погибшим.

Родственники погибших отказались от разговора. "Вы не вовремя. У нас трое погибло. Мы все расскажем, если глава общины даст согласие", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из представителей семьи. "Вы не трудитесь. Как решит Следственный комитет, так и будет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону глава чеченской общины Орловского района Ильяс Бациев.

Место перестрелки находится между хуторами Чернозубов и Новоегорлыкский. Около него – обычный фермерский коровник, которых много в округе. На асфальтовой дороге, ведущей к коровнику, до сих пор видны следы крови.

Местные жители опровергли версию о затяжной вражде двух семей

Семья Дакишвили живет в соседнем поселке Камышевка, насчитывающем более 1000 жителей. В отличие от хутора Чернозубов, дороги в поселке полностью асфальтированы. Здесь находится поселковая администрация и правление СПК "Новоселовский", председателем которого был Василий Дакишвили.

По словам представителей семьи Дакишвили, личной вражды между семьями не было, все дело в хозяйственном споре: сельхозкооператив арендовал землю у своих пайщиков, а Бациевы эту землю выкупили.

"Нет никакой розни между семьями. Все суды у Бациевых были с СПК "Новоселовский". Василий отстаивал интересы в первую очередь кооператива. Конфликт произошел из-за того, что Бациевы скупали земельные паи у членов СПК, а совхоз взял эту землю в аренду у пайщиков до 2023 года и заплатил за аренду. Я слышала, но не видела сама, что Бациевы мешали трактористам работать на совхозном поле", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена, вдова отца Василия Дакишвили.

Представители семей Дакишвили и Бациевых спорили о правах на пастбище площадью в 20 га. Сельхозкооператив "Новоселовский", главой которого является Василий Дакишвили, с 2018 года арендовал эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, но Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало", сообщила 25 октября "Новая газета".

По словам Елены, в СПК работают около 60 человек, в основном русские жители Камышевки, которые опасаются, что потеряют рабочие места, если Бациевы выкупят землю и будут заниматься скотоводством.

"В тот день (22 октября) утром был совет СПК. Они что-то там решили, и Бациевым это не понравилось", - сказала Елена. По ее словам, семья Дакишвили живет в "обычном доме", на который ее муж зарабатывал 34 года, а она работала на ферме дояркой.

Василий Дакишвили, который, по словам Елены, не участвовал в перестрелке, после ареста был отстранен от руководства кооперативом.

На вопрос, боится ли она кровной мести, женщина ответила, что "надеется на мудрость мужчин". "У нас в семьях есть маленькие дети. Конечно, мы переживаем. Но если мужчины что-то не поделили, то женщины и дети не должны быть в ответе. Я понимаю, что у них (Бациевых) погибли отцы, но и у нас брат умер. Старейшины приезжали и еще должны приехать. И я надеюсь, что урегулирование состоится", - сказала Елена.

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Житель поселка Алексей, лично знакомый с пострадавшими в перестрелке, подтвердил, что вражды между семьями фермеров раньше не было. "Семьи Дакишвиили и Бациевых приехали в Орловский район в конце 1970-х годов. Работали в местном совхозе. Их дети здесь родились и учились в одной школе. Средний брат Бациевых занимался рыболовством, выращивал рыбу в пруду, который брал в аренду. Розни не было никогда. Обычные стычки - пацаны дрались между собой. Погибший Зураб Дакишвили был мирным человеком, пас овец, многим помогал в поселке", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Орловского.

Другой житель поселка Орловского выразил опасение, что конфликт закончится кровной местью. "Теперь их семьи связаны кровной местью и скорее всего будут мстить друг другу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель на условиях анонимности.

"И тех и других жалко, в обеих семьях погибли люди. Они приходили к нам в кафе и почти всегда пусть и сухо, но приветствовали друг друга", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" работница кафе Тамара.

На входе в больницу в поселке Орловском дежурят двое полицейских с автоматами. "Один (45-летний Балауди Хусиханов) выписан неделю назад лечиться амбулаторно, другой (42-летний Адлан Бациев) переведен из реанимации в хирургическое отделение. Его состояние ближе к удовлетворительному", - рассказала 31 октября корреспонденту "Кавказского узла" главврач Орловской районной больницы Наталья Корнеева.

Представитель управления Следственного комитета по Ростовской области Анна Борзяк сообщила корреспонденту "Кавказского узла" лишь опубликованную ранее информацию о том, что дело расследуется по статье об убийстве, и от дальнейших комментариев отказалась.

Ожидается, что 2 ноября в Орловский район приедут старейшины из Ростовской области и Чечни, а также священнослужители и представители Рамзана Кадырова, чтобы попытаться помирить две семьи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных жителей.