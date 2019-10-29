Наручники. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 октября 2019, 18:45

Арестован третий задержанный после перестрелки в Чернозубове

Суд постановил до 21 декабря заключить под стражу Салима Мусаева, задержанного по делу о конфликте между чеченскими фермерами в Ростовской области. В полицию явился очевидец перестрелки Рашид Ибрагимов, который опасается, что может стать жертвой кровной мести.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров вылился в конфликт на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. В перестрелке погибли пять человек, еще двое были ранены. Первым после перестрелки силовики задержали Василия Дакишвили. Суд поместил его под стражу на два месяца. Силовики считают Дакишвили организатором перестрелки, он отрицает свою вину. Второго подозреваемого задержали в Грозном и 25 октября передали ростовским полицейским, о его аресте не сообщалось. По словам источника в МВД Чечни, это Мераб Маргошвили.

Трое погибших - из семьи Бациевых, двое - член семьи Дакишвили и его знакомый, армянин Эдгар. В кровопролитии обе стороны винят друг друга, утверждая, что именно оппоненты первыми открыли огонь. Конфликт между двумя чеченскими семьями, одна из которых - выходцы из Грузии, приведет к кровной мести, предположили жители Чечни.

По делу о конфликте на хуторе Чернозубов задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону, суд постановил заключить его под стражу, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Ростовской области.

Салима Мусаева задержали 27 октября. "Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 25 суток - до 21 декабря 2019 года", - процитировал сегодня ТАСС решение Ленинского районного суд Ростова-на-Дону. Защита Мусаева настаивает на его невиновности, отмечается в сообщении.

Другой подозреваемый, Василий Дакишвили, обжаловал решение о своем аресте в Ростовском областном суде. Рассмотрение назначено на 1 ноября, со ссылкой на представителя областного суда сообщил сегодня "Интерфакс".

Очевидец рассказал о перестрелке на хуторе

Рашид Ибрагимов 28 октября добровольно явился в отдел полиции, чтобы рассказать о случившемся. Он утверждает, что сам к конфликту непричастен, сообщил Telegram-канал Mash. Сегодня на канале было опубликовано интервью с Ибрагимовым, в котором тот рассказал, что в день перестрелки приехал приобрести зерно у фермеров Дакишвили и случайно стал очевидцем столкновения.

Скриншот интервью с Рашидом Ибрагимовым, tg://resolve?domain=breakingmash&post=14570"Георгий Алексеевич [Дакишвили] мне сказал: «Сейчас мы в одно место заедем, быстренько, на 10 минут». Там была драка, подлетают машины. И когда остановилась «Приора», с «Приоры» вышел молодой человек с бородой, у него был пистолет… Я поворачиваюсь к той машине, водитель с пассажирской стороны стреляет в мою сторону. Рядом со мной человек стоял, Эдгар его зовут, ему прямо в лицо попали", – говорит Рашид Ибрагимов на видео.

По словам Ибрагимова, он помог доставить в больницу одного из раненых. "Я просто хочу внести ясность и снять с себя какие-либо подозрения - пишут, что моя машина в розыске. Единственное чего я опасаюсь - у них, по их закон, есть какая-то кровная месть", - пояснил Ибрагимов.

На сайте УМВД по Ростовской области к 18.45 мск не появилось информации о явке Рашида Ибрагимова.

Примечание:

"Обвиняемые в нападении на кубанских силовиков получили длительные сроки", "Трое жителей Северной Осетии арестованы после нападения на полицейских", "Дело "астраханских стрелков" возвращено в суд".

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