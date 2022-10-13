13 октября 2022, 05:51

Дело украинского комбатанта дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Южный окружной военный суд поступило дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги**, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании.

Как писал "Кавказский узел",  14 сентября районный суд в Ростове-на-Дону продлил на месяц арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги**, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании. Денис Мурыга** был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области, 19 мая суд арестовал его на два месяца.

Дело Мурыги расследуется по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"* вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"* еще не был частью украинской армии, разъяснили в мае опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Уголовное дело в отношении Мурыги** поступило в Южный окружной военный суд, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

"Судебное заседание назначено на 18 октября. Дело будет рассматриваться по существу", - сказал сотрудник суда.

Мурыге** предъявлено еще одно обвинение - по статье о прохождении обучения для террористической деятельности, сообщили "Кавказ. Реалии"***.

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* признан экстремистской организацией, запрещен в России по решению суда.

** внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террор.

*** включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Грузинская мечта" ответила на призыв открыть второй фронт против России", "Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины", "Арестованный украинский комбатант признал свое участие в подрыве моста".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 октября 2022, 06:49

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