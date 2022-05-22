Аналитики объяснили особенности дела украинского комбатанта Мурыги

22 мая 2022, 17:26

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Задержанный в Ростовской области украинский комбатант Денис Мурыга подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании в связи с его службой в батальоне "Айдар" в период, когда батальон не был частью украинской армии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", Денис Мурыга, заместитель командира одного из подразделений украинского батальона "Айдар", был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области. 19 мая Ленинский райсуд Ростова-на-Дону по ходатайству следователя ФСБ арестовал Мурыгу на два месяца, по 16 июля. Дело Мурыги расследуется по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), хотя батальон "Айдар" вошел в структуру сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

19 мая было опубликовано видео, в котором Денис Мурыга сообщил, что в марте 2015 года по приказу командира роты огневой поддержки своего батальона участвовал в подрыве моста в самопровозглашенной Луганской народной республике. Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске в начале 2015 года, в его обязанности входил контроль за выполнением членами батальона указаний руководства, сообщили источники.

Денис Мурыга подозревается по статье об участии в незаконном вооруженном формировании потому, что служил в "Айдаре", когда батальон еще не стал частью Вооруженных сил Украины, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" создатель проекта "Военный омбудсмен" Максим Гребенюк.

По его словам, 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск Украины был сформирован на базе батальона "Айдар" лишь в марте 2015 года. "Возбуждение дела по составу преступления части 2 статьи 208 УК РФ возможно за деятельность Мурыги в добровольческом батальоне до этой даты", - сказал Максим Гребенюк.

Если будет доказано, что сейчас Мурыга военнослужащий ВСУ, то на него распространяется действие Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с пленными, добавил он. "Если нет - то отношение к нему будет просто как к обычному обвиняемому", - сказал Гребенюк.

Аналогичное мнение озвучил адвокат Евгений Черноусов. Он также обратил внимание на то, что батальон "Айдар" изначально не был в составе ВСУ. "Помимо регулярных частей, там были и другие формирования, одним из которых был «Айдар», где и служил Денис Мурыга", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Такие комбатанты, если они не являются членами действующей армии, не подпадают под действие Женевской конвенции, пояснил Черноусов.

Напомним, 18 мая Минобороны России отчиталось о сдаче в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных, в том числе бойцов полка нацгвардии "Азов". Генпрокуратура России днем ранее попросила Верховный суд признать полк "Азов" террористической организацией.

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