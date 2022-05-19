Украинский комбатант арестован в Ростове-на-Дону. Фото shtab24/vk.com

19 мая 2022, 17:01

Украинский комбатант арестован в Ростове-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца замкомандира подразделения батальона "Айдар" Дениса Мурыгу, задержанного на границе с Украиной.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинский райсуд поступило ходатайство следователя ФСБ об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Мурыга, замкомандира одного из подразделений украинского батальона "Айдар", был задержан на границе с Украиной в Ростовской области, сообщил информированный источник.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил заключить заместителя командира украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу под стражу на два месяца, сообщила пресс-служба суда. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2022 года включительно", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Рассмотрение ходатайства следователя проходило в закрытом от прессы режиме, информирует РИА Новости.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине 300 уроженцев юга России", "Ростовская область приняла за сутки свыше 14,5 тысячи беженцев из Донбасса", , "Ростовчанин арестован за комментарий о российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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