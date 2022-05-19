Украинский комбатант арестован в Ростове-на-Дону

19 мая 2022, 17:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца замкомандира подразделения батальона "Айдар" Дениса Мурыгу, задержанного на границе с Украиной.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинский райсуд поступило ходатайство следователя ФСБ об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Мурыга, замкомандира одного из подразделений украинского батальона "Айдар", был задержан на границе с Украиной в Ростовской области, сообщил информированный источник.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил заключить заместителя командира украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу под стражу на два месяца, сообщила пресс-служба суда. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2022 года включительно", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Рассмотрение ходатайства следователя проходило в закрытом от прессы режиме, информирует РИА Новости.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.